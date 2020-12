Avec sa nouvelle initiative « Water for Life », Dassault Systèmes permet aux industriels de consommer plus intelligemment la ressource la plus précieuse au monde : l'eau

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 8 décembre 2020 - Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), annonce sous l'appellation « Water for Life » le deuxième acte de son initiative « The Only Progress is Human » dont l'objectif est d'accroître la sensibilisation aux défis sociétaux et environnementaux actuels, ainsi que d'inspirer l'utilisation des mondes virtuels pour imaginer des innovations durables. L'acte « Water for Life » allie les thèmes de l'eau et de la consommation pour relever le défi suivant : comment les industriels peuvent-ils consommer de façon plus intelligente tout en protégeant la ressource la plus précieuse de notre planète face aux menaces que constituent la surconsommation, les déchets plastiques et la pollution ? Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Dassault Systèmes à soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies, et en particulier l'ODD 6 visant à « assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. »

Avec l'acte « Water for Life », Dassault Systèmes veut aider ses clients à aborder ces enjeux sous trois angles :

mesure et optimisation ;

innovation et création ;

et éducation.

D'abord, cette initiative utilisera la plateforme 3DEXPERIENCE comme accélérateur pour mesurer et optimiser l'empreinte en eau des entreprises en mettant à la disposition des clients des solutions industrielles intégrées qui fournissent des données concernant la consommation d'eau, en association avec l'expérience qu'ils créent et l'effet des différentes options de conception. Par la suite, des recommandations générées par intelligence artificielle guideront les entreprises vers la création de produits, services, et expériences plus durables.

Par ailleurs, Dassault Systèmes soutiendra le concept d'empreinte positive en eau (water handprint) par le biais de son 3DEXPERIENCE Lab. Grâce à l'intelligence collective, il accélérera d'une part les innovations disruptives (c'est le cas avec la startup EEL Energy) qui transforment les processus dans les industries ayant besoin de réduire leur consommation d'eau, et d'autre part via des partenariats avec des incubateurs du monde entier tels que OceanHub Africa.

Enfin, Dassault Systèmes alimentera des programmes pédagogiques dans le but d'accroître la sensibilisation aux enjeux majeurs liés à l'eau et inciter les générations futures à préserver cette ressource essentielle, comme par exemple le projet Mission Océan, lancé en France avec le soutien de la Fondation Dassault Systèmes.

« Le monde entier reconnaît qu'il est urgent de préserver l'eau et d'évoluer vers une nouvelle ère de responsabilité et de durabilité. L'industrie a un rôle à jouer dans cette Décennie des Nations Unies», déclare Bernard Charlès, Vice-Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Dassault Systèmes. « Les univers virtuels permettent à nos clients d'imaginer, de concevoir et de tester des produits, matériaux et procédés de fabrication radicalement nouveaux nécessaires à l'économie plus durable de demain. Grâce à de nouvelles solutions industrielles, nous pouvons devenir le premier partenaire mondial pour une renaissance de l'industrie plus durable qui répondra aux objectifs de l'accord de Paris. »

L'eau est essentielle à la vie, mais la surconsommation d'eau pour produire les biens et services que le monde utilise chaque jour met en péril sa disponibilité. Déjà, plus de 40 % de la population mondiale est touchée par la pénurie d'eau. Conformément à ses objectifs de développement durable, l'ONU a déclaré une Décennie d'action pour l'eau (2018-2028) axée sur le développement durable et la gestion intégrée de l'eau. « Water for Life » s'inscrit dans ce mouvement ainsi que dans le récent engagement de l'entreprise en faveur de l'initiative « Science Based Targets » et de son rôle de soutien officiel du TCFD (Taskforce for Climate-related Financial Disclosures).

L'initiative « Water for Life » a été officiellement lancée par la diffusion d'une vidéo mettant en scène Bernard Charlès aux côtés de l'explorateur et aventurier Mike Horn, lesquels partagent la même passion pour la préservation de l'eau.

« En tant qu'explorateur professionnel, j'ai été le témoin direct de l'impact que peut avoir l'activité humaine sur l'état de notre planète Terre. Il est indispensable que les êtres humains en prennent soin, et surtout qu'ils préservent l'eau, notre ressource la plus précieuse », déclare Mike Horn. « Je me réjouis que les Nations unies, des ONG et des hommes politiques atteignent cet objectif, mais également que des dirigeants industriels comme Bernard Charlès, le directeur général de Dassault Systèmes, insistent sur l'importance de cet enjeu clé. »

Lancée en février 2020, la campagne de communication intitulée « The Only Progress is Human » a pour objectif d'accroître la sensibilisation aux défis sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui tout en incitant le grand public à utiliser les mondes virtuels pour mieux cerner ces enjeux et imaginer des innovations durables pour un avenir meilleur. Dans le cadre de cette initiative, Dassault Systèmes s'engage auprès du grand public à travers une série de 10 « actes » qui montrent comment les jumeaux numériques peuvent être utilisés pour créer des expériences centrées sur l'humain et sur le monde réel qui relèvent les défis lancés par chaque Acte. Le premier Acte était axé sur la thématique « Les mondes virtuels changent-ils la manière dont nous vivons nos émotions ? » par le biais d'une expérience musicale et visuelle unique intitulée « Virtual Harmony » qui mettait en scène le 3Dvarius, premier violon entièrement électrique imprimé en 3D et conçu à l'aide de solutions de Dassault Systèmes.