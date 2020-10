DASSAULT SYSTEMES : confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au troisième trimestre 2020, le BNPA IFRS dilué de Dassault Systèmes s'établit à 0,35 euro, en baisse de 34%. Le BNPA non-IFRS dilué est de 0,80 euro, dans la fourchette haute des objectifs du groupe, comprise entre 0,75 et 0,80 euro. Le résultat opérationnel IFRS baisse de 35% compte tenu de l'impact des dépréciations des actifs incorporels acquis et des charges liées à l'attribution d'actions de performance et de stock-options, incluant les charges sociales liées, tous deux liés à l'acquisition de Medidata.Le résultat opérationnel non-IFRS est en croissance de 5% à 290,9 millions d'euros et de 10% à taux de change constants. La marge opérationnelle non-IFRS de 28,2% est supérieure au haut de la fourchette d'objectifs du groupe comprise entre 26,0% et 26,5%, portée par une solide gestion opérationnelle.Le chiffre d'affaires IFRS et non-IFRS s'établit à 1,03 milliard d'euros. Il progresse de 17% et reflète la contribution de Medidata Solutions, Inc. dont l'acquisition a été finalisée le 28 octobre 2019. Sur une base organique, le chiffre d'affaires non-IFRS est en repli de 3%, en amélioration par rapport à la baisse de 8% enregistrée au deuxième trimestre 2020. (Tous les taux de croissance sont à taux de change constants).Dassault Systèmes a dégagé un milliard d'euros de flux de trésorerie opérationnelle pour les neuf premiers mois de l'exercice, stable par rapport à la même période de l'exercice précédent.Le groupe a confirmé de l'objectif de BNPA non-IFRS 2020 compris entre 3,70 et 3,75 euros, soit 3% à 5% de croissance à taux de change constants.