DASSAULT SYSTEMES : en net repli après la réduction de l'objectif annuel de revenus

Dassault Systèmes (-2,85% à 151,85 euros) est relégué à l'avant dernière place de l'indice CAC 40 en raison de la réduction de son objectif de revenus 2020. Première déception, le chiffre d'affaires a progressé de 13% à 1,03 milliard au troisième trimestre, là où le marché anticipait 1,076 milliard. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur visait des revenus entre 1,055 et 1,085 milliard d'euros.Sa progression est de 17% à taux de change constant. Il été soutenu par la contribution de Medidata Solutions, Inc. dont l'acquisition a été finalisée le 28 octobre. En données comparables, les revenus ont reculé de 3%.Si ces dernières années, les ventes de nouvelles licences sont traditionnellement la source de la faiblesse des publications de résultats, elles ne sont pas en cause ce trimestre. Elles ont reculé de 11% à taux de change constants à 167 millions d'euros, s'inscrivant dans la fourchette d'objectifs de la société de -8% à -18%.La déception est venue du chiffre d'affaires Souscription et support, qui a progressé de 28% à 767,9 millions d'euros, à comparer avec un consensus de 785 millions d'euros. A taux de change constants, il est en hausse de 32% alors que Dassault Systèmes visait 33%.Le chiffre d'affaires Services n'est pas non plus à la hauteur des attentes, reculant de 15% à taux de change constants à 95,4 millions d'euros contre un consensus de 120 millions. Le groupe ciblait au pire une stabilité et au mieux une croissance de 10% ! Ce métier a été affectée par les changements de priorités des clients en matière de nouveaux engagements et un accroissement des délais de leurs projets.Ces revenus plus faibles au troisième trimestre ont conduit la société à abaisser son objectif de ventes annuelles; le groupe étant plus pessimiste sur les services, mais aussi sur les ventes de logiciels.Le chiffre d'affaires ajusté est désormais attendu entre 4,44 et 4,46 milliards d'euros, en progression de 11% à 12% alors groupe technologique français ciblait auparavant des ventes entre 4,51 et 4,56 milliards, en hausse de 12% à 13%.Le groupe a abaissé ses prévisions annuelles sur les ventes de licences, anticipées en chute de 19% à 20% contre de -16% à -18% auparavant.Il a aussi réduit son anticipation de chiffre d'affaires Services, prévu en repli de 8% à 9% hors impact des changes, en comparaison au objectifs présentés au mois de juillet de -2% à +1%.En revanche, les résultats du troisième trimestre ont dépassé les attentes. Le bénéfice par action, hors exceptionnels, a progressé de 3% (+8% à taux de change constants) à 0,80 euro et la marge opérationnelle ajustée a reculé de 2,1 points à 28,2%. Il est supérieure au haut de la fourchette d'objectifs du groupe comprise entre 26% et 26,5%.Le groupe a confirmé de l'objectif d'un bénéfice par action ajusté compris entre 3,70 et 3,75 euros, soit 3% à 5% de croissance à taux de change constants. Il est prévu entre 1,15 et 1,20 euro au dernier trimestre, soit une évolution comprise entre -4% et 0%.La marge opérationnelle ajustée est anticipée 29,8% et 30% en 2020 et entre 34,6% et 35,2% sur les trois derniers mois de l'année. Dassault Systèmes tablait auparavant entre 29,3% et 29,4%, mais est désormais plus optimiste en raison d'économies revues à la hausse.