Dassault Systèmes accompagne l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP pour évaluer des risques d’infection au coronavirus en utilisant les techniques de simulation des flux d’air, dans le contexte de pandémie de COVID-19. L’AP-HP s’est appuyée sur les solutions de simulation 3D de l'éditeur de logiciels afin de confirmer les mesures de réduction des risques d’exposition prises dans ses hôpitaux, tant dans les espaces de soins que ceux réservés au personnel.



Les logiciels de simulation SIMULIA de Dassault Systèmes ont été utilisées pour modéliser et analyser les flux d'air ainsi que les dépôts de gouttelettes et aérosols dans une salle occupée par une dizaine de patients infectés ou sains.



Les travaux de simulation ont permis de déterminer la solution optimale parmi celles envisagées: la combinaison d'une extraction individualisée sur chaque patient infecté, d'un système de flux d'air similaire à celui que l'architecte a imaginé pour un restaurant parisien, et d'un cloisonnement local. La mise en commun de l'expertise médicale et terrain des équipes de l'AP-HP et la simulation de Dassault Systèmes a permis une approche nouvelle dans un but de compréhension scientifique.



Dernier programme pro bono de Dassault Systèmes depuis le début de la pandémie, ce projet a déjà permis de réaménager une salle de déchoquage à l'hôpital Bichat - Claude-Bernard AP-HP, d'optimiser l'orientation des lits des patients, d'aider à la compréhension des contaminations de surfaces et d'ajouter des systèmes de filtration d'air dans un contexte de crise sanitaire sans précédent.



Au cours des semaines à venir, Dassault Systèmes va simuler et identifier les risques de propagation de virus dans deux salles de restauration collective d'hôpitaux de l'AP-HP pour pouvoir recommander des mesures visant à renforcer celles déjà mises en place pour le personnel hospitalier.