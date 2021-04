DASSAULT SYSTEMES : les résultats du premier trimestre dépassent ses attentes

Dassault Systemes a réalisé au premier trimestre 2021 un bénéfice par action (BNPA) aux normes IFRS de 0,66 euro, en croissance de 54%. Le BNPA non-IFRS est ressorti à 1,14 euro, en hausse de 20%, (+28% à taux de change constants). La marge opérationnelle IFRS s'est établie à 19,7%, en progression de 6,3 points. En non-IFRS, la marge a atteint 33,9%, en hausse de 4,7 points. Le chiffre d'affaires logiciel IFRS s'est monté à 1,0678 milliard, en hausse de 5%. A taux de change constants, la progression a été de 11%.



En non-IFRS, ce chiffre d'affaires est ressorti à 1,0684 milliard, en hausse de 4%. A taux de change constants, la progression a été de 10%.



Parmi les faits marquants, le groupe a souligné la progression de 25% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels non-IFRS, tirée par la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord.



Le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS de l'Innovation des petites et moyennes entreprises a été en croissance de 20%, celui des Sciences de la vie a grimpé 16% tandis que celui de l'Innovation industrielle a gagné 4%.



Le flux de trésorerie opérationnelle a bondi de 40% à 642 millions d'euros.



Dassault Systemes a précisé que ces résultats étaient ressorties au dessus de la fourchette haute de ses prévisions.



Concernant ses perspectives financières non-IFRS 2021, le groupe a confirmé une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9% et 10% et une plus forte croissance du BNPA entre 17% et 18% à taux de change constants, soit entre 4,24 et 4,28 euros.