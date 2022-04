Dassault Systèmes : Bernard Charlès bientôt PDG

Le Conseil d'administration de Dassault Systèmes, réuni le 26 avril 2022, a formalisé les prochaines étapes de son plan de succession. Il proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2022 le renouvellement des mandats d'administrateur arrivant à expiration de Charles Edelstenne, Bernard Charlès et Pascal Daloz.



Si ces mandats sont renouvelés, le Conseil, qui se tiendra à l'issue de l'Assemblée générale du 19 mai 2022, décidera de renouveler le mandat de Président du Conseil d'administration de Charles Edelstenne jusqu'au 9 janvier 2023, date à laquelle il restera administrateur mais deviendra Président d'honneur étant concerné par la limite d'âge prévue par les statuts.



Le Conseil renouvellera les mandats de Vice-président du Conseil d'administration et de Directeur Général de Bernard Charlès jusqu'au 9 janvier 2023, date à laquelle il deviendra Président-Directeur Général.

Le Conseil nommera Pascal Daloz Directeur Général Délégué à compter du 9 janvier 2023.



' Avec le Conseil et la famille Dassault, nous partageons la même conviction : les univers virtuels sont une puissance de progrès pour les entreprises, les patients, les consommateurs, les citoyens... Ensemble, nous conforterons la contribution de Dassault Systèmes dans les trois secteurs majeurs de l'économie que sont les Industries Manufacturières, les Sciences de la vie et la Santé, et les Infrastructures et les Villes ', ajoute Bernard Charlès.



