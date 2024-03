« Catalyseur et vecteur de l'économie générative »

Pascal Daloz, Directeur Général

Bernard Charlès, Président du Conseil d'administration

Alors que l'économie de l'expérience et l'économie circulaire convergent en une économie générative, nos clients doivent s'intégrer à la fois à une économie durable, où il faut faire plus avec moins de ressources, mais aussi à une économie gouvernée par les principes de personnalisation, de contextualisation et de mise à jour automatique des expériences. Pour nos clients et pour Dassault Systèmes, cela ouvre de nouvelles possibilités - nouveaux marchés, nouveaux publics et nouveau portefeuille - tout comme ce qu'avait apporté la 3DEXPERIENCE il y a dix ans. Notre approche scientifique, notre savoir-faire industriel, nos capacités de modélisation et de simulation combinées à l'intelligence artificielle (IA) et à la science des données, constituent des atouts stratégiques pour les innovateurs qui veulent jouer un rôle moteur dans la nouvelle économie générative.

L'année 2023 a marqué une étape importante dans la transformation des industries que nous servons ainsi que dans notre performance et notre stratégie.

2023 reflète la réussite de notre plan quinquennal 2018-2023. Nous avons doublé notre bénéfice net dilué par action non-IFRSpour atteindre 1,20 €, une hausse essentiellement obtenue par croissance organique. Cette performance a été réalisée en cinq ans, comme prévu initialement, malgré la pandémie et l'instabilité géopolitique. Au cours de cette période, Dassault Systèmes a été reconnu comme partenaire stratégique d'innovation et de transformation dans les trois secteurs stratégiques de l'économie que nous servons - Industries Manufacturières, Sciences de la vie et Santé, et Infrastructures et Villes - et dans lesquels nous avons renforcé nos positions Tout cela nous donne des bases solides pour poursuivre notre développement. Nous avons pris des positions leader ou des positions fortes dans des segments prometteurs de nos industries. Ainsi, les solutions de Dassault Systèmes sont devenues l'atout préféré et le standard de facto dans les véhicules électriques, le développement de médicaments et la technologie nucléaire.

Au cours des cinq dernières années, le champ de la souveraineté s'est nettement étendu au-delà de la seule Défense pour englober l'énergie, les matériaux, les offres industrielles et les données - notamment les données de santé. Aujourd'hui, les produits sont faits de virtuel et de réel. Par conséquent, les actifs virtuels ont désormais une valeur stratégique plus importante que les actifs physiques. La virtualisation de la société exige les plus hauts niveaux de confiance et de services : les données, qui font partie intégrante de l'héritage souverain des organisations et des nations, doivent être valorisées et protégées. Dassault Systèmes, acteur mondial de premier plan de la virtualisation et des services Cloud, est devenu un partenaire stratégique clé pour la souveraineté et la confiance, deux facteurs majeurs de différenciation pour nos clients.