Dassault Systèmes : Invest Securities n'est plus à Vendre

Invest Securities a relevé sa recommandation de Vendre à Neutre et son objectif de cours de 30 euros à 35 euros sur Dassault Systèmes. Alors que la hausse des taux a pénalisé la performance boursière de l'action en 2022, notre opinion à Vendre n’a plus lieu d’être, explique le bureau d’études. Pour autant, l’incertitude entourant le momentum de résultats (dégradation macroéconomiques, préférence des clients pour la location vs l'achat de licences, avertissements de Cenit et Autodesk…) ne lui permet pas d’adopter dès à présent une opinion plus positive.



Invest Securities apprécie cependant les fondamentaux et la trajectoire à moyen et long terme des résultats.