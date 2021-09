Dassault Systemes : L'ESTP, école française leader de la construction durable, s'associe à Dassault Systèmes pour perfectionner les compétences des étudiants et contribuer à l'avenir de l'industrie de la construction

PARIS, le 9 septembre 2021 - Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), et l'ESTP Paris, école de référence en France pour la formation d'ingénieurs du bâtiment, des infrastructures et du génie civil, annoncent la signature d'un partenariat stratégique afin de permettre aux étudiants d'acquérir de nouvelles compétences qui favoriseront leur employabilité et contribueront à accélérer la transformation numérique du secteur de la construction.

L'ESTP, qui forme la plupart des professionnels des secteurs de la construction, de l'aménagement, de l'ingénierie, de l'immobilier et de l'efficacité énergétique en France, intégrera la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud de Dassault Systèmes dans trois programmes d'études : jumeau numérique pour la construction, Construction 4.0 incluant la construction modulaire, et Ville intelligente (Smart City). Par ailleurs, Dassault Systèmes et l'ESTP vont développer des cours innovants dans ces domaines en s'appuyant sur la plateforme 3DEXPERIENCE.

Ces nouvelles expériences d'apprentissage vont permettre aux étudiants d'acquérir les compétences dont ils auront besoin pour gérer les aspects numériques de projets de construction et génie civil de grande envergure une fois qu'ils seront sur le marché du travail. La plateforme 3DEXPERIENCE propose un environnement collaboratif virtuel capable de transformer les processus de construction traditionnels par le biais d'expériences accessibles sur le cloud, optimisant ainsi la livraison de nouvelles structures et de nouveaux systèmes en alliant efficacité, innovation et durabilité. La plateforme 3DEXPERIENCE va au-delà des enjeux de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) en permettant de créer des jumeaux numériques pour la construction et l'exploitation d'environnements bâtis durables.

« Le secteur de la construction connait une profonde transformation qui nécessite des connaissances et un savoir-faire pour mieux répondre aux défis environnementaux et sociaux. Les entreprises comptent sur les meilleures écoles telles que l'ESTP pour former les professionnels du secteur», déclare Florence Verzelen, directrice générale adjointe en charge des industries, du marketing, et du développement durable, Dassault Systèmes. « Le développement de compétences dans les écoles et par le biais de la formation continue avec la plateforme 3DEXPERIENCE va permettre d'accélérer cette transformation, ainsi que la livraison de bâtiments et d'infrastructures résilients et optimisés qui améliorent la qualité de vie. L'ESTP a parfaitement pris la mesure de ces enjeux et montre la voie en faisant de notre plateforme la pierre angulaire de ses programmes pédagogiques. »

« Les technologies numériques facilitent le développement rapide de bâtiments intelligents, de villes connectées et d'infrastructures durables. Il est impératif que nos étudiants maîtrisent ces technologies pour devenir les managers qui bâtiront le monde de demain en relevant, entre autres domaines, les défis de l'efficacité énergétique, de la connectivité et de la croissance urbaine », déclare Joël Cuny, directeur général de l'ESTP. « La plateforme 3DEXPERIENCE nous permettra de former nos étudiants aux technologies les plus récentes pour qu'ils deviennent des professionnels hautement qualifiés aux compétences industrielles recherchées, mais aussi de soutenir le renforcement de nos activités de recherche dans ce domaine. »