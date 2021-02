Dassault Systemes : La Fondation Dassault Systèmes accompagne le lancement d'InnoTechLab pour transformer l'innovation et l'éducation au Cameroun

Des experts bénévoles de Dassault Systèmes vont partager leur maîtrise des technologies numériques pour former une nouvelle génération d’ingénieurs africains

La Fondation Dassault Systèmes, dont la vocation est de soutenir la transformation de l’éducation et de la recherche grâce aux technologies 3D et des univers virtuels, annonce apporter son soutien à l’association à but non lucratif Digital Transformation Alliance (DTA) dans le but de créer InnoTechLab, le premier centre d’innovation dédié à l’éducation aux technologies au service de l’industrialisation au Cameroun. L’objectif du centre InnoTechLab est de contribuer à la transformation inclusive et durable de la société africaine par le biais d’une révolution industrielle, technologique et numérique. Cet objectif peut être atteint en favorisant l’accès, la compréhension et l’expérimentation des technologies numériques en 3D auprès des jeunes étudiants, du corps enseignant, des chercheurs et de leur écosystème.

La Fondation Dassault Systèmes a accompagné les responsables de DTA dans la définition du projet et sa mise en œuvre. Par ailleurs, outre une aide financière, le projet bénéficie de l’accompagnement de collaborateurs de Dassault Systèmes. Ceux-ci partagent leur expertise des technologies numériques en 3D avec les enseignants qui seront chargés de former une nouvelle génération d’ingénieurs en Afrique. Ce projet vise à répondre aux besoins de compétences métiers nécessaires au développement industriel local.

« L’engagement de La Fondation Dassault Systèmes dépasse le cadre financier. Nous participons activement à la transformation de l’éducation et de l’industrie en Afrique », déclare Thibault de Tersant, président de La Fondation Dassault Systèmes. « Les bénévoles de la communauté Dassault Systèmes se réjouissent de partager leur passion pour la technologie des univers virtuels en 3D dans le cadre d’une initiative collective visant à façonner une nouvelle ère d’innovation, d’éducation et d’entrepreneuriat. »

Les investisseurs et les innovateurs s’intéressent fortement à la santé connectée, l’urbanisme, la mobilité et l’agriculture intelligente en raison du potentiel de ces disciplines pour lancer une révolution industrielle en Afrique. Toutefois, pour que cette révolution soit possible, le continent doit pouvoir accéder aux technologies 3D et disposer d’enseignants formés à ces technologies afin de préparer les forces vives de demain dont l’Afrique aura besoin.

Par l’intermédiaire de quatre pôles, le centre d’excellence InnoTechLab concentrera ses activités sur la formation, le développement, l’incubation et l’accélération du savoir-faire et de l’ingénierie numériques en réponse aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Depuis son lancement en octobre 2020, InnoTechLab a organisé des séminaires consacrés aux outils d’apprentissage innovants à l’attention de 60 enseignants de l’Institut africain d’informatique et de l’Université protestante d’Afrique centrale (UPAC), et accueilli le Challenge de l’agriculture numérique lors de l’événement « Digital Transformation Experience & Exhibition (DITREX) — Africa ». En 2021, InnoTechLab prévoit de lancer des programmes de formation à l’attention des étudiants, d’étendre sa capacité, ses compétences et ses partenariats avec des organisations industrielles et universitaires, ainsi que d’incuber les deux groupes lauréats du Challenge.

« DTA a notamment pour objectif d’accélérer l’introduction en Afrique de technologies de pointe qui nous donneront la possibilité de déployer plus rapidement des concepts en cours de développement », déclare le professeur Sama Mbang, fondateur de la Digital Transformation Alliance. « Le centre InnoTechLab nous permettra d’adapter les technologies au contexte local, de définir et lancer des programmes d’éducation et de formation, ainsi que de soutenir les autorités dans le cadre de stratégies d’industrialisation et de formation adaptées aux domaines de la santé, de l’urbanisation, de l’énergie et de l’agriculture intelligente. »

À propos de La Fondation Dassault Systèmes

La Fondation Dassault Systèmes accorde des bourses, propose des formations et apporte son expertise technologique des univers virtuels 3D aux écoles, universités, centres de recherche, musées et autres associations en Europe, aux États-Unis et en Inde avec pour ambition de repousser les limites de la connaissance. Sa mission consiste à susciter auprès des jeunes générations la passion de l’ingénierie, des sciences et de la technologie numérique dans le but de créer une société à la fois meilleure et davantage collaborative. Dans cette optique, La Fondation participe activement à l’invention de nouvelles façons de partager le savoir-faire et de transformer les pratiques d’apprentissage qui permettent de détecter de nouveaux talents

