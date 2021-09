Dassault Systemes : La Software République invite les entrepreneurs à façonner la mobilité de demain avec le «Mobility 4.0 Challenge»

Paris, 02/09/2021 - Depuis l'annonce de la création de la Software République en avril dernier, les six membres visent à développer des solutions et systèmes de mobilité de demain.

Afin de stimuler l'innovation au sein d'un écosystème ouvert, Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales, organisent un premier concours intitulé : « Mobility 4.0 Challenge by Software République ». Pour la première fois, six entreprises européennes majeures s'unissent pour mettre à disposition des données, leurs outils techniques, des plateformes de prototypage Hardware et Software, leurs connaissances et leurs expertises, donnant l'opportunité à des candidats de créer des cas d'usage disruptifs, créateurs de valeur au service de la mobilité en Europe.

Les candidats devront travailler sur l'une des cinq thématiques suivantes, en utilisant les données fournies par les membres de la Software République :

Amélioration de l'expérience utilisateur liée au Véhicule Electrique

Accessibilité multimodale

Transport Intelligent

Cybersécurité

et une Thématique libre.

Ce challenge constitue une opportunité unique pour les participants de présenter leurs idées à de grands acteurs de la mobilité et du digital. Les candidats sélectionnés accèderont aux données nécessaires à leur projet et disposeront d'un encadrement d'experts issus des six entreprises ; cela afin de les accompagner dans la formulation de leur proposition de valeur et au développement du prototype de leur idée.

A la clef, une intégration à la Software République avec incubation et accès privilégié à des équipements de R&D. En plus d'une offre potentielle de débouchés industriels, les lauréats pourront bénéficier d'une exposition médiatique sur un salon technologique de renommée internationale et d'une mise à disposition de locaux dans l'un des sites des partenaires de la Software République.

Le jury se compose de représentants des six membres de la Software République :

Sophie Proust, EVP Directrice de la Technologie, Groupe Atos

Laurence Montanari, VP industrie Transport et & Mobilité, Dassault Systèmes

Frédéric Vacher, Directeur de l'Innovation et du 3DEXPERIENCE Lab, Dassault Systèmes

Jean-Marc Lafond, IoT portfolio Director, Orange Innovation

Luc Julia, Directeur Scientifique, Renault Group

Gilles Le Borgne, Directeur de l'Ingénierie, Renault Group

Frédérique Le Grevès, Vice-Président Exécutif, Affaires Publiques France, STMicroelectronics et Président Directeur Général, STMicroelectronics France

Stéphane Royer, Directeur des Données, Thales.

Les participants ont six semaines, du 6 septembre au 13 octobre 2021, pour déposer un dossier de candidature. Sur la base d'une pré-sélection, les meilleurs dossiers seront accompagnés dans une phase de prototypage du 20 octobre au 20 novembre. Ils auront ensuite deux semaines de préparation entre le 20 novembre et le 6 décembre pour présenter leur projet au jury.

La finale et l'annonce des lauréats se tiendront courant décembre.

Retrouvez l'ensemble des informations sur https://www.challenge-software-republique.com/