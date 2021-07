Dassault Systemes : Le groupe Boticário choisit Dassault Systèmes pour numériser la fabrication de 300 millions de produits par an

Le groupe Boticário choisit Dassault Systèmes pour numériser la fabrication de 300 millions de produits par an

L e plus grand réseau mondial de magasins de produits de beauté en franchise adopte la plateforme 3DEXPERIENCE

L ' amélioration des opérations de fabrication dans deux usines va accélérer la compétitivité de l'entreprise à l'échelle mondial e

Dassault Systèmes accompagne les entreprises des secteurs des produits de grande consommationet de la distribution en quête de solutions de fabrication dans un contexte de Renaissance de l'Industrie.





VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 27juillet 2021 - Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que le groupe Boticário, la plus grande franchise mondiale sur le marché des cosmétiques et des produits de beauté avec plus de 4 000 points de vente au Brésil et dans plus de quinze pays, a choisi sa plateforme 3DEXPERIENCE pour accompagner la transformation numérique de ses activités de fabrication, soit plus de 300 millions de produits par an. Ces produits sont commercialisés sous les marques grand public O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, et Vult.

Le groupe Boticário utilisera l'Industry Solution Experience « Perfect Production » basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE pour améliorer la gestion industrielle de ses activités de fabrication et accélérer le processus de production dans ses deux usines situées au Brésil. L'amélioration de la visibilité et des processus de contrôle va permettre de réduire les coûts d'inventaire et les défauts de fabrication tout en assurant la conformité aux règlementations en vigueur. Ces gains de qualité et d'efficacité soutiendront la compétitivité de l'entreprise.

«La première étape de notre stratégie de croissance consiste à intégrer les processus de fabrication et à améliorer nos activités grâce à un suivi et à une traçabilité en temps réel. Nous avons vu lesuccès deDassault Systèmes avec d'autres sociétés de notre secteur,et sommes conscients de la valeur ajoutée que la plateforme 3DEXPERIENCE peut apporter à notre entreprise à mesure que mûritnotre stratégie. À ce titre, nous avons fait le bon choix», déclare Leandro Balena, directeur industriel du groupe Boticário.

«Le groupe Boticário a identifié la nécessité de mieux orchestrer son savoir-faire en matière de fabrication afin de générer de la valeur à long terme, ce qui représente un élément clé de la Renaissance de l'Industrie moderne», déclare Philippe Loeb, vice-président en charge de l'industrie des produits de grande consommation et de la distribution, Dassault Systèmes. «La plateforme 3DEXPERIENCE propose une nouvelle approche qui permet aux fabricants de produits de grande consommation et aux entreprises du secteur de la distribution de gérer au mieux des processus de fabrication complexes qui vont généralement de pair avec des retards coûteux dans le lancement de nouveaux produits, des approvisionnementsirréguliers et des stocks dormants. Autant de facteurs qui affectent l'intégrité des marques et l'expérience d'achat des consommateurs.»

À propos de Grupo Boticário

Grupo Boticário, l'un des plus importants groupes mondiaux sur le marché des produits de beauté, est une société brésilienne multicanaux et multimarques implantée dans 15 pays. Le Groupe possède les marques O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, BeautyBox, Multi B, Vult, Beauty on the Web et O.u.i, qui œuvrent ensemble pour transformer le monde par la beauté. Grupo Boticário compte plus de 13 000 employés directs, auxquels s'ajoutent 40 000 personnes qui travaillent dans le réseau de franchises actuellement considéré comme le plus vaste au monde sur le marché des cosmétiques avec plus de 4 000 points de vente dans 1 750 villes brésiliennes.

Guidée par une action responsable vis-à-vis de la planète, de la société et des consommateurs, le Groupe Boticário a intégré le développement durable à son modèle d'entreprise. D'ici à 2030, le Groupe prévoit d'étendre son impact positif sur la société en optimisant la gestion de ses déchets avec la plateforme « Uma Beleza de Futuro » (Une beauté du futur), qui fédère des engagements socio-environnementaux ambitieux.

L'histoire de Grupo Boticário a débuté en 1977 dans une petite officine de pharmacie située à Curitiba, capitale de l'état du Paraná. Aujourd'hui, le Groupe réunit de nombreuses activités - laboratoire, usine de production, innovation, technologie, logistique, marketing et vente au détail - au sein d'un écosystème de 4 000 points de vente, partenaires et fournisseurs. La Société est également active sur le front environnemental, sociétal et culturel par le biais de la Fondation Fundação Grupo Boticário et de l'Institut Instituto Grupo Boticário. Pour en savoir plus : www.grupoboticario.com.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d'imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour ses 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

3DEXPERIENCE®, l'icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une « société européenne » française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440) ou de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

