Dassault Systemes : OUTSCALE for Entrepreneurs place l'humain au cœur de l'innovation avec Médecine Online et Aucae

Saint-Cloud, le 10 décembre 2020 - OUTSCALE for Entrepreneurs, l'accélérateur Cloud de startups de 3DS OUTSCALE, accueille aujourd'hui deux nouvelles startups : Médecine Online qui contribue à l'innovation médicale, et Aucae qui arme efficacement les organisations et les collaborateurs face aux cyberattaques.

En accédant au Cloud de référence de Dassault Systèmes, ces deux pépites françaises vont désormais bénéficier d'un véritable tremplin pour accélérer leurs innovations, tout en répondant aux enjeux de sécurité et performance du cycle de vie de leurs données sensibles.

Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs offre des ressources et des capacités importantes de Cloud Computing telles que des machines virtuelles ou des GPU, des formations et ateliers, et des possibilités de co-marketing. Tout au long des 3 mois du programme, Médecine Online et Aucae sont accompagnées par de nombreux mentors aguerris et disponibles pour répondre à leurs besoins stratégiques et techniques.

'Nous sommes fiers de guider deux nouvelles startups au sein de OUTSCALE for Entrepreneurs. La force d'innovation de Médecine Online et Aucae a été décisive pour leur sélection. En intégrant notre accélérateur, ces deux pépites bénéficieront de l'expertise de tous nos experts ainsi que de l'Excellence en matière de Cloud Computing que 3DS OUTSCALE déploient auprès des grandes industries à travers le monde', déclare Estelle Brown, Responsable OUTSCALE for Entrepreneurs.

Médecine Online ou comment faciliter l'accès aux acteurs de la santé

Cofondée par le Dr Martine WOLER et Rafik BENHAMMOU, Médecine Online a mis en place une solution permettant de faciliter la communication entre le patient et son praticien. Celle-ci est à la fois utilisée par des professionnels de santé libéraux, des établissements de santé (clinique, maison de santé), des praticiens en santé au travail et par les industriels du monde médical et du monde du médicament. Nommée Consultaway, la plateforme permet d'assurer une prise en charge à distance et un meilleur suivi des patients en garantissant la sécurité des informations et une prise en main facile et ergonomique.

La télémédecine participe à la réduction de la pénurie de praticiens et aux inégalités territoriales d'accès aux soins, et donne à tous, une chance de pouvoir avoir accès au bien-être et à la santé tout en réduisant les délais d'attente.

Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs va permettre à Médecine Online d'avoir accès au Cloud OUTSCALE certifié sur l'hébergement sécurisé des données de santé (HDS) afin de répondre aux prérogatives des autorités de santé et d'assurer un environnement robuste pour le déploiement de la solution. L'intérêt est aussi de tirer avantage de toute l'expertise et des conseils de 3DS OUTSCALE dans l'implémentation et l'usage du Cloud pour des mises en relation de qualité.

Aucae, la cybersécurité est l'affaire de tous

La startup créée par Pascale Perez et Jean-Marc Sépio, a développé une solution SaaS de cybersécurité qui permet dans une seule et même solution de faire de la prévention sur les menaces numériques, de l'alerte et de la gestion de cybercrise.

Aucae propose à toutes les organisations de plus de 100 collaborateurs, de développer un véritable engagement face aux comportements à risques.

Pour cela, elle crée et lance régulièrement des menaces numériques sur les postes de travail des collaborateurs d'une organisation (in situ ou télétravail). Au moment où une erreur qui aurait pu être grave a été commise, l'utilisateur est invité à répondre en quelques minutes à un quiz pour comprendre et déjouer les pièges.

Aucae met aussi à disposition des utilisateurs une fonction d'alerte centralisée, permettant de réagir efficacement en cas de cybercrise.

En étant accompagné par OUTSCALE for Entrepreneurs, Aucae s'appuie sur l'excellence d'un Cloud souverain garant des plus hautes certifications de sécurité du marché. Ainsi la startup peut proposer une solution clé en main accessible via les différents navigateurs avec une connexion internet classique et ce même si le système d'information de l'organisation venait à être inaccessible.

'Nous sommes à l'écoute du marché et des organisations, nous comprenons parfaitement leurs besoins d'adopter de bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs, nous permet de combiner la technologie de pointe avec les plus hautes certifications en matière de sécurité, nous permettant de renforcer notre solution dédiée à la gestion de cybercrise et ainsi répondre à la demande de toute organisation' précise Pascale Perez, Co-fondatrice de Aucae.