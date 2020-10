Dassault Systemes : Systèmes annonce une solide performance opérationnelle au troisième trimestre et réaffirme son objectif de BNPA non-IFRS 2020 0 22/10/2020 | 07:02 Envoyer par e-mail :

au troisième trimestre et réaffirme son objectif de BNPA non-IFRS 2020 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — 22 octobre 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), publie ses résultats financiers non audités en normes IFRS pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2020. Ces résultats ont été revus par le Conseil d’administration le 21 octobre 2020. Ce communiqué comporte également une information financière exprimée en normes non-IFRS, pour laquelle un tableau de réconciliation avec les données IFRS figure en annexe. Faits marquants et résultats financiers

(données non auditées et croissance du chiffre d’affaires à taux de change constant) 3 ème trimestre 2020 : BNPA non-IFRS de 0,80 euro et marge opérationnelle non-IFRS de 28,2%, respectivement dans la fourchette haute et supérieure aux objectifs

Croissance organique de 4% du chiffre d’affaires récurrent non-IFRS au 3 ème trimestre et pour les neuf premiers mois de l’exercice

Croissance de 9% du chiffre d’affaires non-IFRS des logiciels d’Innovation pour petites et moyennes entreprises au 3 ème trimestre

Croissance de 6% du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE non-IFRS au 3 ème trimestre

Sur une base comparable, Medidata enregistre une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires non-IFRS au 3 ème trimestre et pour les neuf premiers mois de l’exercice

Un milliard d’euros de flux de trésorerie opérationnelle pour les neuf premiers mois de l’exercice, stable par rapport à la même période de l’exercice précédent

Confirmation de l’objectif de BNPA non-IFRS 2020 compris entre 3,70 et 3,75 euros, soit 3% à 5% de croissance à taux de change constants En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages IFRS IFRS T3 2020 T3 2019 Variation Variation à tx de change constants 9M 2020 9M 2019 Variation Variation à tx de change constants Chiffre d'affaires 1 029,6 914,8 13% 17% 3 233,0 2 835,1 14% 14% Chiffre d'affaires logiciel 934,3 798,5 17% 21% 2 907,3 2 501,2 16% 17% Marge opérationnelle 12,1% 21,0% (8,9)pts 12,0% 20,8% (8,9)pts BNPA 0,35 0,53 (34)% 1,09 1,66 (34)%

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages Non-IFRS Non-IFRS T3 2020 T3 2019 Variation Variation à tx de change constants 9M 2020 9M 2019 Variation Variation à tx de change constants Chiffre d'affaires 1 030,2 914,0 13% 17% 3 245,2 2 843,4 14% 15% Chiffre d'affaires logiciel 934,9 797,5 17% 22% 2 918,3 2 508,0 16% 17% Marge opérationnelle 28,2% 30,3% (2,1)pts 28,1% 31,3% (3,2)pts BNPA 0,80 0,78 3% 8% 2,55 2,46 4% 4%



Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration, Directeur général de Dassault Systèmes, déclare : « Pour résumer la progression de nos trois secteurs stratégiques au cours du trimestre, nous avons connu une forte dynamique de croissance dans le secteur Sciences de la vie et Santé, qui connaît une hausse à deux chiffres sur une base comparable. Infrastructure et Villes enregistre une croissance de 6% tirée par l’Asie. Les Industries Manufacturières délivrent, dans les industries Equipements Industriels, Haute Technologie, Maison, Mode et Produits de grande consommation et distribution, un chiffre d’affaires logiciel stable ou en progression. Grâce à notre large couverture du marché des secteurs Transport et Mobilité et Aéronautique et Défense, nous constatons la poursuite d'investissements importants de la part des entreprises spécialisées dans les véhicules électriques et une forte dynamique dans le Spatial. Notre performance financière, la confiance que nous accordent nos clients et nos lancements de produits démontrent un élargissement de nos relais de croissance pour les années à venir. Grâce à nos solutions basées sur notre plateforme, nous disposons d’un avantage compétitif qui renforce notre pertinence en tant que partenaire stratégique du secteur Sciences de la vie et Santé. La proposition de valeur de Medidata aide l’industrie à imaginer les essais cliniques de demain. Au début du mois d’octobre, myMedidata LIVE a été lancé afin de permettre aux chercheurs et aux patients d’effectuer des consultations à distance sur la plateforme déjà utilisée pour la recherche. En termes de clientèle, nous sommes heureux d‘annoncer que Johnson & Johnson a renouvelé pour cinq ans son engagement de gérer ses essais cliniques sur la plateforme Medidata. Dans le marché de l’Innovation pour petites et moyennes entreprises, principalement couvert par SOLIDWORKS, nous élargissons la proposition de valeur de la plateforme 3DEXPERIENCE avec la famille de solutions 3DEXPERIENCE WORKS. Ce portefeuille de solutions constitue l'offre cloud la plus complète du marché. Dans les Industries Manufacturières, une transition est en cours, les solutions logicielles ne servant plus seulement à réduire le coût des opérations, mais à concevoir des portefeuilles de produits nouveaux pour un avenir plus durable. En effet, pour imaginer, développer, produire et exploiter un avion qui n’émettra plus de dioxyde de carbone d’ici 15 ans, nous devons débuter sa conception dès aujourd'hui. L'intelligence des données est un autre élément clé de ce secteur, comme ont pu l’être les chaînes d’approvisionnement au 20ème siècle. Dans le secteur Infrastructures et Villes, l'innovation est entraînée par l'impératif de développement durable. Enfin, alors que les interactions entre secteurs industriels se font plus fortes, les plateformes d’expérience sont indispensables pour réinventer les écosystèmes. » Résultats financiers du troisième trimestre 2020

(données non auditées) En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages IFRS Non-IFRS T3 2020 T3 2019 Variation Variation à tx de change constants T3 2020 T3 2019 Variation Variation à tx de change constants Chiffre d'affaires 1 029,6 914,8 13% 17% 1 030,2 914,0 13% 17% Chiffre d'affaires logiciel 934,3 798,5 17% 21% 934,9 797,5 17% 22% Prestations de services 95,3 116,3 (18)% (15)% 95,4 116,5 (18)% (15)% Marge opérationnelle 12,1% 21,0% (8,9)pts 28,2% 30,3% (2,1)pts BNPA 0,35 0,53 (34)% 0,80 0,78 3% 8%





Chiffre d'affaires logiciel, en millions d'Euros, à l'exception des pourcentages IFRS Non-IFRS T3 2020 T3 2019 Variation Variation à tx de change constants T3 2020 T3 2019 Variation Variation à tx de change constants Amériques 357,9 260,6 37% 45% 358,3 259,9 38% 46% Europe 335,3 309,8 8% 10% 335,3 309,5 8% 10% Asie 241,2 228,1 6% 10% 241,2 228,1 6% 10% Comparaison du troisième trimestre 2020 par rapport à 2019 Chiffre d’affaires du troisième trimestre • Le chiffre d'affaires IFRS et non-IFRS progresse de 17% et reflète la contribution de Medidata Solutions, Inc. dont l’acquisition a été finalisée le 28 octobre 2019. Sur une base organique, le chiffre d'affaires non-IFRS est en repli de 3%, en amélioration par rapport à la baisse de 8% enregistrée au deuxième trimestre 2020. (Tous les taux de croissance sont à taux de change constants). • Le chiffre d'affaires logiciel IFRS est en croissance de 21% et le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS de 22%. Le chiffre d’affaires logiciel récurrent non-IFRS, qui représente 82% du chiffre d’affaires logiciel non-IFRS, progresse de 32% grâce aux domaines des Sciences de la vie et de l’Innovation pour petites et moyennes entreprises. Tout en continuant à refléter les effets de la COVID-19 sur les investissements, sur une base organique, le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels IFRS et non-IFRS recule de 11% au troisième trimestre, en amélioration par rapport à la baisse de 32% constatée au deuxième trimestre de l’exercice 2019. Sur une base organique, le chiffre d’affaires logiciel récurrent non-IFRS augmente de 4% (Tous les taux de croissance sont à taux de change constants). • Par secteur industriel, bien que le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS des Industries Manufacturières soit en baisse de 2%, les industries Haute Technologie, Produits de grande consommation et distribution, Maison et Mode sont en croissance et celle des Equipements Industriels est stable par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS des Sciences de la vie et Santé progresse substantiellement avec la contribution de Medidata et représente 22% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS ce trimestre. Le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS Infrastructures et Villes progresse de 6% et représente 10% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS (Tous les taux de croissance sont à taux de change constants). • Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE non-IFRS est en croissance de 6% et représente 28% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS, contre 25% au troisième trimestre 2019. Les principaux contrats 3DEXPERIENCE du trimestre ont été conclus avec nos clients des industries Haute Technologie, Aéronautique et Défense, Transport et Mobilité, Equipements Industriels, et Marine et Offshore. (Tous les taux de croissance sont à taux de change constants). • Par zone géographique, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS est en croissance de 46% dans la zone Amériques, principalement grâce à la contribution de Medidata. Le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS est en progression de 10% en Asie, soutenu par la Chine, la Corée et la zone Asie Pacifique Sud. En Europe, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS est également en progression de 10%, avec une croissance solide en Europe de l’Ouest, en Europe du Nord et en Russie. (Tous les taux de croissance sont à taux de change constants). • Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires services IFRS et non-IFRS est en repli de 15%. La performance du chiffre d’affaires services a été affectée au 3ème trimestre par les changements de priorités des clients en matière de nouveaux engagements et un accroissement des délais de leurs projets. (Tous les taux de croissance sont à taux de change constants). Résultat opérationnel du troisième trimestre • Le résultat opérationnel IFRS baisse de 35% compte tenu de l’impact des dépréciations des actifs incorporels acquis et des charges liées à l’attribution d’actions de performance et de stock-options, incluant les charges sociales liées, tous deux liés à l'acquisition de Medidata. Le résultat opérationnel non-IFRS est en croissance de 5% à 290,9 millions d’euros et de 10% à taux de change constants. La marge opérationnelle non-IFRS de 28,2% est supérieure au haut de la fourchette d’objectifs du Groupe comprise entre 26,0% et 26,5%, portée par une solide gestion opérationnelle. Les effets de change ont eu un impact négatif de 40 points de base sur la marge opérationnelle non IFRS au troisième trimestre. • Le BNPA IFRS dilué s’établit à 0,35 euro, en baisse de 34%. Le BNPA non-IFRS dilué est de 0,80 euro, dans la fourchette haute des objectifs du Groupe, comprise entre 0,75 et 0,80 euro. Résultats financiers des neuf premiers mois de 2020

(données non auditées) En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages IFRS Non-IFRS 9M 2020 9M 2019 Variation Variation à tx de change constants 9M 2020 9M 2019 Variation Variation à tx de change constants Chiffre d'affaires 3 233,0 2 835,1 14% 14% 3 245,2 2 843,4 14% 15% Chiffre d'affaires logiciel 2 907,3 2 501,2 16% 17% 2 918,3 2 508,0 16% 17% Prestations de services 325,7 333,9 (2)% (2)% 326,8 335,3 (3)% (2)% Marge opérationnelle 12,0% 20,8% (8,9)pts 28,1% 31,3% (3,2)pts BNPA 1,09 1,66 (34)% 2,55 2,46 4% 4%

Chiffre d'affaires logiciel, en millions d'Euros, à l'exception des pourcentages IFRS Non-IFRS 9M 2020 9M 2019 Variation Variation à tx de change constants 9M 2020 9M 2019 Variation Variation à tx de change constants Amériques 1 116,0 775,0 44% 44% 1 126,4 780,5 44% 45% Europe 1 045,0 1 022,2 2% 3% 1 045,4 1 023,5 2% 3% Asie 746,2 704,0 6% 6% 746,6 704,0 6% 6% Chiffre d’affaires des neufs premiers mois de l’exercice • Le chiffre d'affaires IFRS est en croissance de 14%. Le chiffre d’affaires non-IFRS progresse de 15%. Son évolution s’explique par la contribution de Medidata, partiellement compensée par une moindre croissance organique de (4%) du chiffre d’affaires en raison des effets de la pandémie mondiale. (Tous les taux de croissance sont à taux de change constants). • Le chiffre d'affaires logiciel IFRS et non-IFRS est en croissance de 17%. Cette hausse provient d’une croissance du chiffre d’affaires récurrent non-IFRS de 31%, qui inclut la contribution de Medidata, une croissance organique de 4% du chiffre d’affaires récurrent non-IFRS et une baisse de 22% du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels IFRS et non-IFRS. Le chiffre d’affaires logiciel récurrent non-IFRS représente 83% du chiffre d’affaires logiciel non-IFRS et atteint 2,41 milliards d’euros. (Tous les taux de croissance sont à taux de change constants). • Le chiffre d'affaires services IFRS et non-IFRS est en baisse de 2%, reflétant la contribution des services de Medidata compensée par une baisse organique non-IFRS de 17% due aux perturbations liées à la COVID-19 sur les nouveaux contrats et les engagements de projets de services en cours. (Tous les taux de croissance sont à taux de change constants). • La zone Amériques représente 39% du chiffre d’affaires logiciel non-IFRS (31% pour les neufs premiers mois de l’exercice 2019), l’Europe 36% (41% pour les neuf premiers mois de l’exercice 2019) et l’Asie 26% (28% pour les neuf premiers mois de l’exercice 2019). Dans la zone Amériques, le chiffre d’affaires logiciel non-IFRS progresse de 45%, soutenu par l’Amérique du Nord. En Europe, le chiffre d’affaires logiciel non-IFRS est en hausse de 3% grâce à la résilience des principales économies d’Europe Centrale, d’Europe de l’Ouest et d’Europe du Nord. Dans la zone Asie, le chiffre d’affaires logiciel non-IFRS croît de 6%, tiré par la Chine et la zone Asie Pacifique Sud. Revue opérationnelle des neuf premiers mois • Le résultat opérationnel IFRS s’élève à 386,4 millions d’euros. Le résultat opérationnel non-IFRS progresse de 2% à 911,2 millions d’euros. La marge opérationnelle non-IFRS de 28,1% est à comparer à celle de 31,3% pour la même période de l’exercice précédent. Cette évolution s’explique principalement par une baisse d’environ 170 points de base provenant de l’effet dilutif des acquisitions et à un impact négatif estimé à 150 points de base lié à la pandémie de la COVID-19 sur le chiffre d’affaires licences et autres ventes logiciels non-IFRS et sur le chiffre d’affaires services non-IFRS. • Le taux effectif d’impôts IFRS s’établit à 23,7% (25,1% en non-IFRS), comparé à 28,6% (28,4% en non-IFRS) pour les neuf premiers mois de l’exercice précédent. L’évolution favorable de la répartition géographique des revenus imposables et des taux d’impôts explique la baisse du taux effectif d’impôts. • Le BNPA IFRS dilué s'élève à 1,09 euro. Le BNPA non-IFRS dilué est en hausse de 4% à 2,55 euros. Commentaire du Directeur des opérations et Directeur financier (Tous les taux de croissance sont à taux de change constants) Pascal Daloz, Directeur des opérations et Directeur financier de Dassault Systèmes, commente :

« Grâce à la résilience de notre chiffre d'affaires logiciel récurrent associée à notre plan d'économies, nous sommes bien positionnés pour atteindre notre objectif de croissance du BNPA en 2020. Nous réaffirmons donc cet objectif de BNPA non-IFRS, compris entre 3,70 et 3,75 euros, soit une hausse d’environ 3% à 5% à taux de change constants. L’évolution du chiffre d’affaires au 3ème trimestre se caractérise d’abord par un rebond significatif du marché des petites et moyennes entreprises, dont SOLIDWORKS, leader mondial, est en croissance de 10% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS. Bien que le montant unitaire des transactions soit limité, la couverture mondiale du marché par les revendeurs de SOLIDWORKS rend cette évolution significative. Ensuite, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS 3DEXPERIENCE reprend sa croissance au troisième trimestre avec une hausse de 6% ; il représente 28% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS. Par ailleurs, dans le secteur Sciences de la vie et Santé, Medidata connaît une progression à deux chiffres de son chiffre d'affaires non-IFRS au troisième trimestre. Il est important de noter que Medidata a enregistré un record de prises de commandes qui accélère la croissance du carnet de commandes et accroît la visibilité pour 2021. Enfin, alors que la pandémie mondiale et les nouvelles vagues de contamination décalent les prévisions de reprise, la revue à la hausse de notre plan d’économies nous permet d’absorber ces variations. Au troisième trimestre, l’excellence de notre gestion opérationnelle au niveau mondial a porté notre marge opérationnelle non-IFRS à 28,2%, soit 190 points de base au-dessus de nos objectifs, compensant largement la baisse de l’activité dans les services, ainsi qu'un effet défavorable de change. En outre, notre marge opérationnelle organique non-IFRS est stable par rapport à celle de l'année précédente. Enfin, le BNPA non-IFRS de 0,80 euro est sur la fourchette haute de nos objectifs, en croissance de 3% et de 8% à taux de change constants. » Objectifs financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2020 Le Groupe a fixé le cadre suivant comme base de ses objectifs financiers pour le quatrième trimestre et l’année 2020. Les principales hypothèses et taux de croissance cibles retenus, présentés initialement en avril 2020, sont confirmés et précisés ci-dessous : Une décélération significative du PIB mondial pour l’année 2020, comparé à l’année 2019 et des restrictions dans de nombreux secteurs industriels, sur la base des plans gouvernementaux actuels dans les Amériques, en Europe et en Asie, conduisant à une baisse du chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels non-IFRS d'environ -20% à -19% pour l’année 2020 à taux de change constants (objectifs présentés au mois de juillet entre -18% et

-16%), prenant en compte au quatrième trimestre, une tendance équivalente à celle du troisième trimestre ;

-16%), prenant en compte au quatrième trimestre, une tendance équivalente à celle du troisième trimestre ; Le chiffre d’affaires logiciel récurrent non-IFRS devrait bien résister, tout en reflétant une baisse des licences et autres logiciels et une légère augmentation de l’attrition, conduisant à une croissance du chiffre d’affaires logiciel récurrent dans une fourchette de 26% à 27% (inchangé par rapport aux objectifs présentés au mois de juillet), à taux de change constants pour l’année 2020 ;

Le chiffre d’affaires Services non-IFRS s’inscrirait en recul en 2020 de -9% à -8% (objectifs présentés au mois de juillet -2% à +1%), pour refléter la volatilité des Services ;

Nous reflétons dans nos objectifs du 4 ème trimestre la baisse du dollar américain, qui passe de 1,15 à 1,18, soit un impact d’environ 15 millions d’euros sur le chiffre d’affaires non-IFRS ;

trimestre la baisse du dollar américain, qui passe de 1,15 à 1,18, soit un impact d’environ 15 millions d’euros sur le chiffre d’affaires non-IFRS ; Des économies de coûts ayant pour objectif une marge opérationnelle non-IFRS comprise entre 29,8% et 30,0% pour l’année 2020 (objectifs présentés au mois de juillet entre 29,3% à 29,4%) ;

Un taux d'imposition effectif non-IFRS d'environ 25,2% pour l’année 2020. Les objectifs financiers de Dassault Systèmes pour l'ensemble de l'année 2020 présentés ci-dessous sont donnés sur une base non-IFRS et reflètent les principales hypothèses de taux de change 2020 ci-dessous pour le dollar américain et le yen japonais ainsi que l'impact potentiel de devises supplémentaires non européennes : 4ème trimestre 2020 Année 2020 Chiffre d’affaires non-IFRS 1,19 à 1,22 milliard d’euros 4,44 à 4,46 milliards d’euros Croissance à taux de change constants +2% à +4% +11% à +12% Marge opérationnelle non-IFRS 34,6% à 35,2% 29,8% à 30,0% BNPA non-IFRS 1,15 euro à 1,20 euro 3,70 euros à 3,75 euros Croissance du BNPA -4% à 0% +1% à +3% Dollar américain 1,18 dollar par euro 1,14 dollar par euro Yen japonais (avant couverture) 125,0 yens par euro 122,1 yens par euro Les objectifs du Groupe sont uniquement établis et communiqués sur une base non-IFRS et font l’objet des précautions détaillées ci-après. Les objectifs non-IFRS 2020 énoncés ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments comptables suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change 2020 indiquées précédemment : le traitement comptable des passifs sur contrats, estimé à environ 13 millions d’euros, les charges relatives à l’attribution d’actions de performance et de stock-options, incluant les charges sociales liées, estimées à environ 210 millions d’euros ainsi que l’amortissement d’actifs incorporels acquis et la réévaluation d’actifs corporels d’environ 396 millions d’euros, principalement liés à l’acquisition de Medidata, et l’impact des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions estimé à environ 3 millions d'euros. En outre, les objectifs ci-dessus ne prennent pas non plus en compte l’impact des autres produits et charges opérationnels nets, essentiellement composés de charges liées aux acquisitions, de charges d’intégration et de restructuration, de perte de valeur du goodwill et d’actifs incorporels acquis, de l’impact de certains effets financiers non-récurrents, de certains effets fiscaux non-récurrents ainsi que de l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS. Enfin, ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles attributions de stock-options ou d’actions de performance, ni de nouvelles acquisitions ou restructurations survenant après le 30 septembre 2020. Flux de trésorerie et autres chiffres clés du bilan Pour la période des neuf premiers mois de 2020, les principales sources de trésorerie du Groupe ont été les flux de trésorerie d'exploitation, d'un montant d’un milliard d'euros, ainsi que les flux de trésorerie liés à l'exercice de stock-options à hauteur de 76,0 millions d'euros. Au cours des neuf mois de l’exercice 2020, la trésorerie d'exploitation a été principalement affectée à la distribution de dividendes en numéraire pour un montant de 182,5 millions d'euros, aux dépenses d'investissement net pour 104,7 millions d'euros ; au rachat d'actions lié aux programmes d’attribution de stock-options et d'actions de performance pour 103,7 millions d'euros et au paiement des obligations de location pour 69,4 millions d'euros. La position financière nette de Dassault Systèmes s'élève à (2,1) milliards d'euros au 30 septembre 2020, qui comprend une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme pour un montant de 2,5 milliards d'euros et un endettement associé aux emprunts de 4,6 milliards d'euros. Elle atteignait (2,7) milliards d'euros au 31 décembre 2019. Résumé des annonces récentes du Groupe : Activités récentes, Clients et Technologies Le 14 octobre 2020, Medidata a annoncé la mise à disposition de myMedidata LIVE, une nouvelle fonctionnalité de la plateforme myMedidata destiné aux patients. myMedidata LIVE est une application de vidéoconférence en direct sur internet qui permet aux patients de communiquer virtuellement avec le personnel chargé des essais cliniques. Conçu sur la plateforme Rave EDC (saisie électronique de données – Electronic Data Capture), leader dans le domaine, déjà utilisée dans la majorité des sites de recherche clinique dans le monde, myMedidata LIVE permet aux chercheurs et aux patients de communiquer à distance grâce aux technologies qu'ils utilisent déjà pour la recherche. Le 30 septembre 2020, Dassault Systèmes a annoncé qu’Ericsson, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de l'information et de la communication, initiait le déploiement de la plate-forme 3DEXPERIENCE. Ce déploiement, qui permet la transformation digitale des flux de gestion de produits et de recherche et développement, marque une nouvelle étape dans la relation de long terme entre Dassault Systèmes et Ericsson. Le 29 septembre 2020, Dassault Systèmes a dévoilé 3DEXPERIENCE Edu, sa nouvelle ambition visant à aider les étudiants et les professionnels à s'épanouir sur leur lieu de travail grâce au développement de compétences industrielles à des fins d'innovation durable. Avec 3DEXPERIENCE Edu, Dassault Systèmes jouera un rôle clé dans la formation des forces vives de demain en ouvrant de nouvelles possibilités sur la plateforme 3DEXPERIENCE de formation continu et de mise en relation des établissements d'enseignement avec l'industrie pour favoriser l'employabilité Le 23 septembre 2020, Dassault Systèmes a annoncé avoir rejoint la Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), une organisation internationale dont les activités sont centrées sur la mise en œuvre de la durabilité numérique. En devenant membre de la GeSI, Dassault Systèmes ajoute son nom à une liste croissante de grandes entreprises et d’organismes internationaux spécialisés dans les technologies de l’information et de la communication (TIC), et qui souhaite favoriser la durabilité sociale et environnementale en s’appuyant sur l’utilisation de la technologie. Le 22 septembre 2020, Dassault Systèmes a annoncé que GEA, l’un des premiers fournisseurs mondiaux de technologies pour le secteur de l’agroalimentaire et de nombreux autres secteurs industriels, a utilisé les applications SIMULIA et la plateforme 3DEXPERIENCE pour simuler les flux d’air à l’intérieur de la cantine que fréquentent les employés du site d’Œlde en Allemagne, qui a été fermée depuis mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, afin de la rouvrir et d’y accueillir les 1 900 employés du site. Réunion retransmise aujourd’hui par webcast et conférence téléphonique Dassault Systèmes organise ce jour, jeudi 22 octobre 2020 une réunion retransmise par webcast à partir de 10h00, heure de Paris / 9h00, heure de Londres. Le Groupe tiendra également une conférence téléphonique à 15h00, heure de Paris / 14h00, heure de Londres / 9h00, heure de New York. Cette réunion retransmise en webcast et cette conférence seront accessibles sur le site https://investor.3ds.com/fr Les informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le site https://investor.3ds.com/fr ou en appelant le service Relations Investisseurs de Dassault Systèmes au

+33 (0) 1 61 62 69 24. Calendrier des événements de Relations Investisseurs Capital Market Day : le 17 novembre 2020

Publication des résultats du quatrième trimestre 2020 : le 4 février 2021 Avertissement concernant les déclarations relatives à l’information prospective du Groupe Les déclarations contenues dans le présent document qui ne sont pas des faits historiques mais qui expriment des attentes ou des objectifs pour l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les objectifs ou le cadre de performance financière non IFRS du Groupe, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les vues et les hypothèses actuelles de la direction de Dassault Systèmes et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations en raison d'une série de facteurs. Le cadre actuel du Groupe pour 2020 tient compte, entre autres, d'un environnement économique mondial incertain. Compte tenu des incertitudes concernant les conditions économiques, commerciales, sociales, sanitaires et géopolitiques au niveau mondial, le chiffre d'affaires, le résultat net et les flux de trésorerie de Dassault Systèmes peuvent croître plus lentement, que ce soit sur une base annuelle ou trimestrielle, principalement en raison des facteurs suivants : le déploiement des solutions de Dassault Systèmes peut représenter une grande partie des investissements d'un client dans la technologie logicielle. Les décisions de faire un tel investissement sont influencées par l'environnement économique dans lequel les clients opèrent. Des conditions géopolitiques, économiques et sanitaires mondiales incertaines et le manque de visibilité ou de ressources financières peuvent amener certains clients, par exemple dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou des ressources naturelles, à réduire, reporter ou mettre fin à leurs investissements, ou à réduire ou ne pas renouveler la maintenance en cours payée pour leur base installée, ce qui affecte le chiffre d’affaires des clients plus importants avec leurs sous-traitants respectifs ; "le cycle de vente des produits" de Dassault Systèmes - déjà relativement long en raison de la nature stratégique de ces investissements pour les clients - pourrait encore s'allonger ;

la situation politique, économique et monétaire dans certaines régions géographiques où Dassault Systèmes opère pourrait devenir plus instable et, par exemple, entraîner un durcissement des règles de conformité à l'exportation ou la modification des régimes tarifaires actuels ;

les conditions sanitaires dans certaines zones géographiques où Dassault Systèmes opère auront un impact sur la situation économique de ces régions. Plus précisément, il n'est pas possible de prévoir l'impact, la durée et l'étendue des dommages causés par la pandémie de COVID-19 à la date de publication du présent document. Les conditions sanitaires, y compris la pandémie de la COVID-19, peuvent présenter des risques pour la santé et la capacité à voyager des employés de Dassault Systèmes ; et

la pression continue ou la volatilité des prix des matières premières et de l'énergie pourrait également ralentir les efforts de diversification de Dassault Systèmes dans de nouvelles industries.

Dassault Systèmes s'efforce de prendre en considération ces perspectives macroéconomiques incertaines. Toutefois, les résultats commerciaux de Dassault Systèmes pourraient ne pas évoluer comme prévu. De plus, en raison de facteurs affectant les ventes de produits et services de Dassault Systèmes, il peut y avoir un décalage important entre l'amélioration de la situation économique et commerciale mondiale et la reprise des résultats du Groupe. Le contexte économique (tel que notamment provoqué par la pandémie de la COVID-19) peut également avoir un impact négatif sur la situation financière ou les capacités de financement des clients existants et potentiels, des partenaires commerciaux et technologiques de Dassault Systèmes, dont certains peuvent être contraints de fermer temporairement des sites ou de cesser leurs activités en raison de problèmes de trésorerie et de rentabilité. La capacité de Dassault Systèmes à recouvrer les créances en cours peut être affectée. En outre, l'environnement économique pourrait générer une pression accrue sur les prix, les clients cherchant à obtenir des prix plus bas auprès de divers concurrents, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le chiffre d'affaires, les performances financières et la position de Dassault Systèmes sur le marché. Les résultats ou performances réels du Groupe pourraient également être affectés de manière significative par de nombreux risques et incertitudes, tels que décrits dans la section « Facteurs de risque » du Document d'enregistrement universel 2019 (Rapport annuel) déposé auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) le 19 mars 2020, disponible sur le site web du Groupe www.3ds.com . Pour établir ces perspectives, le Groupe a pris l’hypothèse de taux de change moyens de 1,14 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que d’un cours moyen de 122,1 yens pour 1,00 euro avant couverture pour l’exercice 2020. Cependant, les variations des cours des devises peuvent affecter significativement les résultats du Groupe. Information financière complémentaire non-IFRS Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2019 déposé auprès de l’AMF le 19 mars 2020. Les tableaux accompagnant ce communiqué détaillent l’information complémentaire non-IFRS sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net et le résultat net dilué par action. Ils excluent l’effet du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, les charges liées à l’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et les réévaluations d’actifs corporels, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et d’autres actifs incorporels acquis, l’effets du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains effets financiers et autres non-récurrents, net, ainsi que l’effet fiscal des ajustements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les tableaux présentent aussi les données financières les plus comparables en normes IFRS et une réconciliation des données non-IFRS. Médias sociaux Partagez sur Twitter : Connectez-vous avec Dassault Systèmes sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube ### A propos de Dassault Systèmes Dassault Systèmes, la 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production.

TABLE DES MATIERES DES ANNEXES (Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents peut ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues). Glossaire Chiffres clés non-IFRS Compte de résultat consolidé résumé Bilan consolidé résumé Tableau de flux de trésorerie consolidés résumés Réconciliation IFRS - non-IFRS

DASSAULT SYSTEMES - Glossaire Information à taux de change constants Dassault Systèmes a suivi de longue date une politique consistant à mesurer son chiffre d'affaires et à fixer ses objectifs de chiffre d'affaires à taux de change constants afin de permettre d’analyser de manière transparente l'amélioration sous-jacente de son chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires logiciel par type, industrie, zone géographique et ligne de produits. Le Groupe estime qu'il est utile d'évaluer la croissance sans tenir compte de l'incidence des taux de change, en particulier pour faciliter la compréhension de l’évolution du chiffre d'affaires de ses activités. Par conséquent, Dassault Systèmes publie des taux de croissance du chiffre d'affaires et du BNPA retraités des effets de change en normes IFRS et non-IFRS, en particulier celle du dollar américain et du yen japonais par rapport à l'euro. Lorsque les informations qui concernent les tendances sont exprimées « à taux de change constants », les résultats de la période qui précède ont été recalculés à partir des taux de change moyens de la période comparable de l'exercice en cours. Les résultats de la période analogue de l'exercice en cours leurs sont alors comparés. Bien que les calculs à taux de change constants ne soient pas une mesure conforme aux normes IFRS, Dassault Systèmes considère que ces mesures sont essentielles à la compréhension de ses résultats et à la comparaison avec de nombreux concurrents qui présentent leurs résultats financiers en dollars américains. Par conséquent, la Société inclut ce calcul afin de permettre une comparaison des chiffres d'affaires IFRS et non-IFRS de périodes identiques. Toutes les informations à taux de change constants sont établies sur la base d’estimations. Sauf indication contraire, l'incidence des fluctuations des taux de change est à peu près équivalente pour les données financières du Groupe en normes IFRS et non-IFRS. Information sur la croissance hors acquisitions (« croissance organique ») Dassault Systèmes présente, outre des données financières générales, sa croissance hors acquisitions ou, alternativement, sa croissance organique. Dans les deux cas, le taux de croissance hors acquisitions a été calculé en retraitant le périmètre d’activité comme suit : pour les entrées de périmètre de l’exercice en cours, en retranchant la contribution de l’acquisition des agrégats de l’année en cours et, pour les entrées de périmètre de l’exercice précédent, en retranchant la contribution de l’acquisition à partir du 1er janvier de l’année en cours jusqu’au dernier jour du mois de l’année en cours où a été réalisée l’acquisition lors de l’exercice précédent. Information sur les secteurs industriels Les industries de Dassault Systèmes développent des « Solution Experiences », des offres sectorielles qui apportent une valeur spécifique aux entreprises et aux utilisateurs d'un secteur particulier. Nous servons onze industries structurées en trois secteurs : Industries Manufacturières (Transport et Mobilité ; Aéronautique et Défense ; Marine et Offshore ; Equipements Industriels ; Haute Technologie ; Maison et Mode ; Produits de grande consommation et distribution et, une partie des Services aux entreprises) ; Sciences de la Vie et Santé (Sciences de la vie) ; et Infrastructures et Villes (Energie et Matériaux ; Construction, Villes et Territoires ; Services aux entreprises). Informations sur les lignes de produits À partir du premier trimestre 2020 et comme nous l'avons déjà annoncé, nous introduisons une nouvelle présentation de nos lignes de produits afin de refléter nos plus larges ambitions. Notre nouvelle ligne de produits comprend l'information financière suivante : 1) le chiffre d'affaires des logiciels d'Innovation industrielle, qui comprend nos marques CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, NETVIBES/EXALEAD et 3DEXCITE ; 2) le chiffre d'affaires des logiciels des Sciences de la vie, qui comprend nos marques MEDIDATA et BIOVIA ; et 3) le chiffre d'affaires des logiciels de l’Innovation des petites et moyennes entreprises, qui comprend notre marque SOLIDWORKS ainsi que CENTRIC PLM, 3DVIA et notre nouvelle famille 3DEXPERIENCE WORKS. Contribution des licences et du logiciel 3DEXPERIENCE Pour mesurer la pénétration progressive du logiciel 3DEXPERIENCE, la Société utilise les ratios suivants : a) pour le chiffre d’affaires licences, la Société calcule le pourcentage de contribution en comparant le total du chiffre d’affaires licences 3DEXPERIENCE aux chiffre d’affaires licences pour toutes les gammes de produits hors SOLIDWORKS et acquisitions (« liées aux revenus de licences connexes ») ; et b) pour le chiffre d’affaires logiciel, la Société calcule le pourcentage de contribution en comparant le total du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE au chiffre d’affaires logiciel pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS et acquisitions (« liées aux revenus de licences connexes »).

DASSAULT SYSTEMES

INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS

(données non auditées, en millions d’Euros sauf données par action, pourcentages, effectif et taux de change) Les chiffres clés non-IFRS excluent le traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, les coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, les amortissements des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, les avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, les autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et des actifs incorporels acquis, certains éléments financiers non-récurrents ainsi que l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les données en norme IFRS et la réconciliation des données en normes IFRS et non-IFRS sont présentées dans des tableaux séparés. En millions d’Euros, à l’exception des données par action, des pourcentages, de l'effectif et des taux de change Information reportée en non-IFRS Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 Septembre

2020 30 Septembre

2019 Variation Variation à tx de change constants 30 Septembre

2020 30 Septembre

2019 Variation Variation à tx de change constants Chiffre d’affaires 1 030,2 914,0 13% 17% 3 245,2 2 843,4 14% 15% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d'affaires logiciel 934,9 797,5 17% 22% 2 918,3 2 508,0 16% 17% Licences et autres ventes de logiciels 167,0 196,4 (15)% (11)% 508,5 658,1 (23)% (22)% Souscription et support 767,9 601,1 28% 32% 2 409,8 1 849,9 30% 31% Prestations de services 95,4 116,5 (18)% (15)% 326,8 335,3 (3)% (2)% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 513,9 540,5 (5)% (2)% 1 664,7 1 742,8 (4)% (4)% Dont logiciel CATIA 249,2 257,0 (3)% (1)% 771,8 807,6 (4)% (4)% Dont logiciel ENOVIA (1) 82,2 82,2 0% 4% 246,3 264,6 (7)% (7)% Sciences de la vie (2) 190,1 33,2 472% 498% 578,9 103,0 462% 462% Innovation pour PME 230,8 223,7 3% 9% 674,8 662,3 2% 2% Dont logiciel SOLIDWORKS 205,5 196,1 5% 10% 605,5 590,3 3% 3% Chiffre d’affaires par zone géographique Amériques 394,4 306,1 29% 36% 1 262,1 915,8 38% 38% Europe 380,4 360,6 5% 7% 1 179,8 1 164,8 1% 2% Asie 255,4 247,3 3% 7% 803,3 762,8 5% 6% Résultat opérationnel 290,9 276,9 5% 911,2 889,6 2% Marge opérationnelle 28,2% 30,3% 28,1% 31,3% Résultat net part du Groupe 210,3 202,5 4% 671,7 643,0 4% Résultat net dilué par action 0,80 0,78 3% 8% 2,55 2,46 4% 4% Effectif de clôture 21 557 18 019 20% 21 557 18 019 20% Taux de change moyen USD / Euro 1,17 1,11 5% 1,13 1,12 1% Taux de change moyen JPY / Euro 124,05 119,32 4% 120,91 122,57 (1)% (1) Excluant ENOVIA Life Sciences Compliance and Quality Management (T3 2019: 2,6m; 9M 2019: 9,6m)

(2) Incluant ENOVIA Life Sciences Compliance and Quality Management (T3 2019: 2,6m; 9M 2019: 9,6m) DASSAULT SYSTEMES

EFFETS DES ACQUISITIONS ET DU CHANGE

(données non auditées ; en millions d’Euros) En millions d’Euros Information reportée en non-IFRS Dont croissance à périmètre et change constants Dont effet périmètre à taux de change courants Dont effet de change à taux N-1 30 Septembre

2020 30 Septembre

2019 Variation Chiffre d'affaires trimestriel 1 030,2 914,0 116,3 (29,3) 178,0 (32,5) Chiffre d'affaires annuel (9M) 3 245,2 2 843,4 401,8 (120,4) 533,6 (11,4)



DASSAULT SYSTEMES

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages) En millions d'Euros,

à l'exception des données par action et des pourcentages Information reportée en IFRS Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 2020 2019 2020 2019 Licences et autres ventes de logiciels 167,0 196,4 508,5 658,1 Souscription et support 767,3 602,1 2 398,8 1 843,1 Chiffre d'affaires logiciel 934,3 798,5 2 907,3 2 501,2 Prestations de services 95,3 116,3 325,7 333,9 Chiffre d’affaires total 1 029,6 914,8 3 233,0 2 835,1 Coût des ventes de logiciels (1) (96,3) (42,2) (249,1) (131,9) Coût des prestations de services (88,7) (101,3) (316,6) (307,6) Frais de recherche et de développement (230,1) (170,5) (703,7) (527,7) Frais commerciaux (294,1) (283,8) (941,4) (875,5) Frais généraux et administratifs (85,9) (69,2) (284,3) (221,5) Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (92,8) (51,1) (302,7) (152,2) Autres produits et charges opérationnels, nets (17,0) (4,4) (48,9) (28,4) Charges opérationnelles totales (904,9) (722,5) (2 846,6) (2 244,8) Résultat opérationnel 124,7 192,3 386,4 590,3 Produits (charges) financiers, nets (5,9) 1,4 (18,9) 6,7 Résultat avant impôt 118,8 193,7 367,4 597,0 Charge d’impôt sur le résultat (27,7) (56,8) (87,1) (170,8) Résultat net 91,0 136,9 280,3 426,2 Intérêts minoritaires 0,9 0,5 6,9 6,2 Résultat net part du Groupe 91,9 137,4 287,3 432,3 Résultat net par action 0,35 0,53 1,10 1,67 Résultat net dilué par action 0,35 0,53 1,09 1,66 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en millions) 261,1 260,0 260,3 259,4 Moyenne pondérée du nombre d’actions après dilution (en millions) 263,2 261,1 263,0 260,9 (1) Hors amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels Information reportée en IFRS Trois mois clos le 30 Septembre 2020 Neuf mois clos le 30 Septembre 2020 Variation Variation à tx de change constants Variation Variation à tx de change constants Chiffre d’affaires total 13% 17% 14% 14% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 17% 21% 16% 17% Prestations de services (18)% (15)% (2)% (2)% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle (5)% (2)% (5)% (4)% Dont logiciel CATIA (3)% (1)% (5)% (4)% Dont logiciel ENOVIA (2) 0% 4% (7)% (7)% Sciences de la vie (3) 471% 497% 456% 455% Innovation pour PME 3% 8% 3% 3% Dont logiciel SOLIDWORKS 5% 10% 3% 3% Chiffre d’affaires par zone géographique Amériques 28% 36% 38% 38% Europe 5% 7% 1% 2% Asie 3% 7% 5% 6% (2) Excluant ENOVIA Life Sciences Compliance and Quality Management (T3 2019: 2,6m; 9M 2019: 9,6m)

(3) Incluant ENOVIA Life Sciences Compliance and Quality Management (T3 2019: 2,6m; 9M 2019: 9,6m)

DASSAULT SYSTEMES

BILAN CONSOLIDE EN IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros) En millions d’Euros Information reportée en IFRS 30 Septembre 31 décembre 2020 2019 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 506,1 1 944,9 Clients et comptes rattachés, net 892,9 1 319,2 Actifs sur contrats 38,9 26,9 Autres actifs courants 294,7 378,0 Total actif courant 3 732,6 3 669,0 Immobilisations corporelles, nettes 886,4 899,7 Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 8 337,1 8 917,0 Autres actifs non-courants 415,0 386,9 Total actif non-courant 9 638,5 10 203,7 Total actif 13 371,0 13 872,6 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dettes fournisseurs 144,6 220,0 Passifs sur contrats 1 038,9 1 093,5 Emprunts courants 13,3 4,4 Autres passifs courants 661,4 816,0 Total passif courant 1 858,3 2 133,8 Emprunts non-courants 4 580,4 4 596,8 Autres passifs non-courants 1 727,0 1 879,4 Total passif non-courant 6 307,4 6 476,2 Intérêts minoritaires 45,4 53,9 Capitaux propres, part du Groupe 5 159,9 5 208,7 Total passif et capitaux propres 13 371,0 13 872,6

DASSAULT SYSTEMES

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES EN IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros) In millions of Euros Information reportée en IFRS Trois mois clos le Neuf mois clos le 30 Septembre 30 Septembre Variation 30 Septembre 30 Septembre Variation 2020 2019 2020 2019 Résultat net part du Groupe 91,9 137,4 (45,5) 287,3 432,3 (145,0) Intérêts minoritaires (0,9) (0,5) (0,3) (6,9) (6,2) (0,8) Résultat net 91,0 136,9 (45,9) 280,3 426,2 (145,8) Amortissement des immobilisations corporelles 43,8 33,6 10,1 135,5 98,9 36,6 Amortissement des immobilisations incorporelles 96,1 53,4 42,7 312,3 158,9 153,4 Élimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie 33,5 27,6 5,9 103,4 74,9 28,5 Variation du BFR (116,1) (141,5) 25,4 171,8 244,8 (73,0) Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation 148,3 110,1 38,2 1 003,3 1 003,7 (0,3) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (17,3) (28,5) 11,2 (104,7) (76,7) (28,1) Acquisitions de placements à court terme - (0,2) 0,2 - (0,2) 0,2 Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise (0,6) 4,1 (4,6) (20,0) (398,7) 378,7 Autres 0,1 2,8 (2,7) 2,5 (14,3) 16,8 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (17,8) (21,7) 3,8 (122,2) (489,8) 367,6 Exercice de stock-options 28,7 26,9 1,8 76,0 72,9 3,1 Dividendes versés - - - (182,5) (168,8) (13,7) Rachat et vente d’actions propres 1,0 (44,5) 45,5 (103,7) (35,3) (68,3) Emission d'emprunts 10,4 3 652,0 (3 641,6) 12,2 3 652,0 (3 639,8) Remboursement d’emprunts (0,1) (1 000,0) 999,9 (0,1) (1 000,9) 1 000,8 Remboursement des passifs de loyers (22,0) (19,3) (2,7) (69,4) (56,6) (12,7) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 18,0 2 615,1 (2 597,2) (267,4) 2 463,3 (2 730,7) Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (42,0) 59,4 (101,4) (52,5) 69,1 (121,7) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 106,4 2 762,8 (2 656,4) 561,2 3 046,3 (2 485,1) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 2 399,7 3 092,8 1 944,9 2 809,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 2 506,1 5 855,6 2 506,1 5 855,6



DASSAULT SYSTEMES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages) Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 19 mars 2020. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages Trois mois clos le 30 Septembre Variation 2020 Retraitement(1) 2020 2019 Retraitement(1) 2019 IFRS Non-IFRS(4) IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS Chiffre d’affaires total 1 029,6 0,6 1 030,2 914,8 (0,8) 914,0 13% 13% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 934,3 0,5 934,9 798,5 (1,0) 797,5 17% 17% Licences et autres ventes de logiciels 167,0 167,0 196,4 196,4 (15)% (15)% Souscription et support 767,3 0,5 767,9 602,1 (1,0) 601,1 27% 28% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 82% 82% 75% 75% Prestations de services 95,3 0,1 95,4 116,3 0,2 116,5 (18)% (18)% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 513,9 0,0 513,9 540,5 540,5 (5)% (5)% Dont logiciel CATIA 249,2 0,0 249,2 257,0 257,0 (3)% (3)% Dont logiciel ENOVIA (2) 82,2 82,2 82,2 82,2 0% 0% Sciences de la vie (3) 189,8 0,4 190,1 33,2 33,2 471% 472% Innovation pour PME 230,7 0,1 230,8 224,8 (1,0) 223,7 3% 3% Dont logiciel SOLIDWORKS 205,5 205,5 196,1 196,1 5% 5% Chiffre d’affaires par zone géographique Amériques 393,9 0,5 394,4 306,7 (0,6) 306,1 28% 29% Europe 380,3 0,1 380,4 360,8 (0,2) 360,6 5% 5% Asie 255,4 0,0 255,4 247,3 247,3 3% 3% Charges opérationnelles totales (904,9) 165,6 (739,3) (722,5) 85,5 (637,0) 25% 16% Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées (55,1) 55,1 - (30,0) 30,0 - Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (92,8) 92,8 - (51,1) 51,1 - Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (0,7) 0,7 - - - - Autres produits et charges opérationnels, nets (17,0) 17,0 - (4,4) 4,4 - Résultat opérationnel 124,7 166,2 290,9 192,3 84,6 276,9 (35)% 5% Marge opérationnelle 12,1% 28,2% 21,0% 30,3% Produits (charges) financiers, nets (5,9) 0,2 (5,7) 1,4 0,9 2,3 (519)% (347)% Charge d’impôt sur le résultat (27,7) (46,6) (74,3) (56,8) (19,4) (76,2) (51)% (2)% Intérêts minoritaires 0,9 (1,4) (0,5) 0,5 (1,1) (0,5) 57% (5)% Résultat net part du Groupe (en €) 91,9 118,4 210,3 137,4 65,1 202,5 (33)% 4% Résultat net dilué par action (en €) (5) 0,35 0,45 0,80 0,53 0,25 0,78 (34)% 3% (1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, des coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, et des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur de goodwill ou d’actifs incorporels acquis (iii) tous les retraitements des données de produits (charges) financiers et autres, net correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, nets et (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l’impact fiscal des retraitements ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents. En millions d'Euros, à l’exception des pourcentages Trois mois clos le 30 Septembre Variation 2020

IFRS Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2020

Non-IFRS 2019

IFRS Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2019

Non-IFRS IFRS Non-

IFRS Coût des ventes (185,0) 3,6 0,2 (181,2) (143,5) 1,5 - (142,0) 29% 28% Frais de recherche et développement (230,1) 19,9 0,3 (209,9) (170,5) 13,2 - (157,3) 35% 33% Frais commerciaux (294,1) 16,4 0,1 (277,6) (283,8) 9,9 - (273,9) 4% 1% Frais généraux et administratifs (85,9) 15,2 0,1 (70,7) (69,2) 5,3 - (63,9) 24% 11% Total 55,1 0,7 30,0 - (2) Excluant ENOVIA Life Sciences Compliance and Quality Management (T3 2019: 2,6m).

(3) Incluant ENOVIA Life Sciences Compliance and Quality Management (T3 2019: 2,6m).

(4) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(5) Sur la base d’une moyenne pondérée de 263,2 millions d’actions diluées pour le T3 2020 et 261,1 millions d’actions diluées pour le T3 2019. DASSAULT SYSTEMES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages) Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 19 mars 2020. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages Neuf mois clos le 30 Septembre Variation 2020 Retraitement(1) 2020 2019 Retraitement(1) 2019 IFRS Non-IFRS(4) IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS Chiffre d’affaires total 3 233,0 12,2 3 245,2 2 835,1 8,3 2 843,4 14% 14% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 2 907,3 11,0 2 918,3 2 501,2 6,8 2 508,0 16% 16% Licences et autres ventes de logiciels 508,5 508,5 658,1 658,1 (23)% (23)% Souscription et support 2 398,8 11,0 2 409,8 1 843,1 6,8 1 849,9 30% 30% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 83% 83% 74% 74% Prestations de services 325,7 1,2 326,8 333,9 1,5 335,3 (2)% (3)% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 1 663,9 0,8 1 664,7 1 742,8 1 742,8 (5)% (4)% Dont logiciel CATIA 771,0 0,8 771,8 807,6 807,6 (5)% (4)% Dont logiciel ENOVIA (2) 246,3 246,3 264,6 264,6 (7)% (7)% Sciences de la vie (3) 569,2 9,7 578,9 102,5 0,5 103,0 456% 462% Innovation pour PME 674,2 0,5 674,8 656,0 6,3 662,3 3% 2% Dont logiciel SOLIDWORKS 605,5 605,5 590,3 590,3 3% 3% Chiffre d’affaires par zone géographique Amériques 1 250,7 11,5 1 262,1 909,3 6,5 915,8 38% 38% Europe 1 179,4 0,4 1 179,8 1 163,0 1,8 1 164,8 1% 1% Asie 802,9 0,4 803,3 762,8 762,8 5% 5% Charges opérationnelles totales (2 846,6) 512,7 (2 333,9) (2 244,8) 291,1 (1 953,8) 27% 19% Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées (158,9) 158,9 - (110,5) 110,5 - Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (302,7) 302,7 - (152,2) 152,2 - Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (2,2) 2,2 - - - - Autres produits et charges opérationnels, nets (48,9) 48,9 - (28,4) 28,4 - Résultat opérationnel 386,4 524,9 911,2 590,3 299,3 889,6 (35)% 2% Marge opérationnelle 12,0% 28,1% 20,8% 31,3% Produits (charges) financiers, nets (18,9) 0,7 (18,2) 6,7 (0,3) 6,5 (381)% (382)% Charge d’impôt sur le résultat (87,1) (137,3) (224,4) (170,8) (83,9) (254,7) (49)% (12)% Intérêts minoritaires 6,9 (3,9) 3,0 6,2 (4,5) 1,7 13% 80% Résultat net part du Groupe (en €) 287,3 384,4 671,7 432,3 210,7 643,0 (34)% 4% Résultat net dilué par action (en €) (5) 1,09 1,46 2,55 1,66 0,80 2,46 (34)% 4% (1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, des coûts d’attribution d’actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, et des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur de goodwill ou d’actifs incorporels acquis (iii) tous les retraitements des données de produits (charges) financiers et autres, net correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non récurrents, nets et (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l’impact fiscal des retraitements ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents. En millions d'Euros, à l’exception des pourcentages Neuf mois clos le 30 Septembre Variation 2020

IFRS Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2020

Non-IFRS 2019

IFRS Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2019

Non-IFRS IFRS Non-

IFRS Coût des ventes (565,7) 9,6 0,6 (555,4) (439,6) 5,0 - (434,5) 29% 28% Frais de recherche et développement (703,7) 56,6 1,0 (646,0) (527,7) 48,1 - (479,6) 33% 35% Frais commerciaux (941,4) 46,6 0,3 (894,4) (875,5) 33,0 - (842,5) 8% 6% Frais généraux et administratifs (284,3) 46,0 0,3 (238,0) (221,5) 24,4 - (197,2) 28% 21% Total 158,9 2,2 110,5 - (2) Excluant ENOVIA Life Sciences Compliance and Quality Management (9M 2019: 9,6m).

(3) Incluant ENOVIA Life Sciences Compliance and Quality Management (9M 2019: 9,6m).

(4) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(5) Sur la base d’une moyenne pondérée de 263,0 millions d’actions diluées pour les 9M 2020 et 260,9 millions d’actions diluées pour les 9M 2019. Pièce jointe Dassault Systèmes annonce une solide performance opérationnelle au troisième trimestre et réaffirme son objectif de BNPA non-IFRS 2020

