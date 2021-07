Dassault Systemes : Systèmes s'engage en faveur du développement durable avec l'approbation de ses objectifs « Science-Based Targets » et l'établissement de sa feuille de route pour atteindre un objectif « zéro émission nette »

Dassault Systèmes s'engage en faveur du développement durable avec l'approbation de ses objectifs « Science-Based Targets » et l'établissement de sa feuille de route pour atteindre un objectif « zéro émission nette »

Dassault Systèmes s'engage en faveur du développement durable avec l'approbation de ses objectifs « Science-Based Targets » et l'établissement de sa feuille de route pour atteindre un objectif « zéro émission nette »

Le leader mondial de s jumeaux numériques et de la gestion du cycle de vie des produits (PLM) se fixe pour objectif de réduire ses émissions conformément à l' A ccord de Paris prévoyant de limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau préindustriel

Dassault Systèmes établit une feuille de route stratégique concrète en vue d' atteindre un objectif « zéro émission nette » à l'horizon 2040

Ces engagements soutiennent l'utilisation de jumeaux numériques pour accompagner et accélérer le développement durable de l'industrie à l'échellemondiale.





VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 27juillet 2021 - Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que l'initiative Science Based Targets (SBTi) a validé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformes à son guide des bonnes pratiques et à l'Accord de Paris. Dassault Systèmes s'est également engagé à atteindre un objectif « zéro émission nette » d'ici à 2040 avec l'utilisation de jumeaux numériques qui va contribuer à un rythme soutenu au développement durable de l'industrie à l'échelle mondiale.

Les objectifs approuvés par l'initiative SBTi couvrent les émissions générées par les activités de Dassault Systèmes dans les périmètres « scope 1 » et « scope 2 », conformément aux réductions requises pour maintenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius, l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris. S'agissant des émissions liées aux voyages d'affaires, aux déplacements des employés et à la chaîne de valeur (« scope 3 »), les objectifs sont conformes aux bonnes pratiques préconisées par l'initiative SBTi.

Pour compenser les éventuelles émissions restantes et honorer les engagements pris en matière de développement durable à l'horizon 2040, Dassault Systèmes s'associera à des entreprises industrielles qui utiliseront sa plateforme 3DEXPERIENCE pour développer des solutions technologiques innovantes en vue d'éliminer définitivement le dioxyde de carbone (CO 2 ) de l'atmosphère.

Au cœur des jumeaux numériques, la plateforme 3DEXPERIENCE révolutionne les bonnes pratiques de gestion du cycle de vie des produits (PLM), véritable moteur de la transformation industrielle de secteurs économiques tels que le manufacturing, la santé, la construction, etc. Elle offre une approche entièrement nouvelle qui permet aux entreprises d'imaginer, de développer et de fournir des innovations durables à leurs clients. Elles peuvent ainsi simuler des scénarios intégrant des données du monde réel en vue de tester et d'améliorer sans risque des idées de rupture, tout en rationalisant le processus de création de valeur dans le but de réduire leurs émissions et leur volume de déchets.

« Dassault Systèmes est une entreprise dont les activités sont fondées sur la science et dont la raison d'être vise à harmoniser les produits, la nature et la vie. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et aux jumeaux numériques, nos clients améliorent leur empreinte environnementale et réduisent leur 'facture écologique'dans la perspectivede réinventer une économie plus durable. Pour notre part, nous appliquons notre propre feuille de route stratégique et concrète pour atteindre nos objectifs d'émissions approuvés et honorer les engagementspris pour atteindre un objectif 'zéro emission nette'», déclare Bernard Charlès, Vice-Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Dassault Systèmes. « En fournissant des solutions et des bonnes pratiques pour accompagnerl'industrie dans sa transition vers le développement durable, nous pouvons aller plus loin dans l'harmonisation desproduits, de la nature et de la vie, et ainsi apporter une contribution significative à la réalisation des objectifs fixés par l'Accord de Paris au cours de la prochaine décennie. »

Dassault Systèmes s'efforce en permanence de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris et de soutenir les initiatives lancées à travers le monde pour lutter contre la menace du changement climatique. Outre l'intégration du développement durable dans ses propres activités et la fourniture des technologies dont ses clients ont besoin pour innover de manière durable, Dassault Systèmes collabore avec diverses parties prenantes afin de minimiser collectivement l'impact des déchets, de la consommation et des processus industriels sur l'environnement. Tout récemment, l'entreprise a rejoint la Coalition pour une Europe verte et numérique en tant que membre fondateur, ainsi que l'initiative Digital withPurpose de la GeSI (Global EnablingSustainability Initiative), une organisation internationale dont les activités sont centrées sur la mise en œuvre de la durabilité numérique. Dassault Systèmes est également répertorié à l'indice 2021 Clean200 établi par Corporate Knights, et a reçu la note AA décernée par MSCI pour sa performance dans les domaines Environnement, Social et Gouvernance (ESG).

« Nous félicitons Dassault Systèmes pour ses engagements ambitieux,ainsi que pour l'accélération des mesures climatiquesprises en faveur de ses opérations, ainsi que des activités de ses fournisseurs et de ses clients », déclare Jonathan Sykes, président exécutif de Carbon Intelligence, dont l'équipe a soutenu la mise en place de la stratégie.

Pour plus d'informations sur les objectifs de Dassault Systèmes dans le domaine du développement durable, cliquer ici.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d'imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour ses 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

3DEXPERIENCE®, l'icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une « société européenne » française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440) ou de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

