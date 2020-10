Dassault Systemes : Systèmes signe un contrat pluriannuel avec Ball Aerospace pour déployer une solution d'ingénierie numérique

Dassault Systèmes signe un contrat pluriannuel avec Ball Aerospace pour déployer une solution d’ingénierie numérique

La plateforme 3DEXPERIENCE est utilisée en tant que solution intégrée unifiée pour soutenir les activités d’exécution des programmes

L’objectif est de contribuer à l’accélération de la transformation numérique de l’industrie aéronautique, spatiale et de défense

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 22 octobre 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) a été sélectionné par la société Ball Aerospace pour déployer la plateforme 3DEXPERIENCE en tant que solution d’ingénierie numérique. Dans le cadre de cette collaboration, Ball Aerospace va s’appuyer sur la plateforme intégrée de Dassault Systèmes basée sur un modèle de données unique et une expérience utilisateur unifiée, pour achever sa transformation numérique et assurer la continuité numérique de ses activités. Le fabricant va s’appuyer sur un jumeau numérique pour l’ensemble de ses produits spatiaux et de défense. Accenture a par ailleurs été choisi pour accompagner Ball Aerospace dans le cadre du déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE.

« La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes va soutenir Ball Aerospace pour atteindre ses objectifs d’ingénierie numérique avec une solution unifiée et intégrée », déclare David Ziegler, vice-président, Industrie aéronautique et défense, Dassault Systèmes. « Ball Aerospace rejoint les nombreux clients industriels de Dassault Systèmes qui s’appuient déjà sur notre plateforme pour accélérer leur calendrier et améliorer leur efficacité. »

« L’ingénierie numérique est un outil essentiel pour l’évolution de l’industrie aéronautique et de défense, car cette technologie permet à terme de raccourcir le délai entre le concept imaginé par un client et la livraison du programme », déclare Mike Gazarik, vice-président Ingénierie, Ball Aerospace. « La mise en place d’une plateforme numérique valide les engagements pris par Ball Aerospace pour répondre aux attentes de ses clients et contribue à l’alignement de nos compétences pour des projets futurs. »

Grâce à la curiosité sans limite de ses employés et à leur volonté sans faille d’aller au bout de leur mission, Ball Aerospace est à l’origine de découvertes qui permettent à ses clients de dépasser leurs attentes et de protéger ce qui est le plus important. Ball crée des solutions spatiales à la pointe de l’innovation, contribue à établir des prévisions météorologiques toujours plus précises et à tirer de précieux enseignements de l’observation de notre planète. Le fabricant fournit des données et des renseignements exploitables et met tout en œuvre pour que ceux qui défendent notre liberté accomplissent leur mission avec courage et regagnent leur foyer en toute sécurité. Go Beyond with Ball®.

