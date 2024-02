Dassault Systèmes chute : les perspectives déçoivent

Le 01 février 2024 à 09:41 Partager

Dassault Systèmes (-6,40% à 45,15 euros) affiche l’une des plus fortes baisses de l’indice CAC 40 en raison d’une performance trimestrielle mitigée et de perspectives inférieures aux attentes. La baisse du jour est également à mettre en regard de sa performance boursière récente : l’action Dassault Systèmes a gagné plus de 20% sur les 3 derniers mois.



L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a enregistré un bénéfice par action ajusté en croissance de 6% à 0,36 euro au quatrième trimestre. Il est inférieur au consensus de 0,37 euro. Sa progression s'est même élevée à 14% à taux de change constants. Il a par ailleurs enregistré une progression de 1 point de sa marge opérationnelle ajustée à 35,9%.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires du fleuron technologique français a progressé de 4% à 1,64 milliard d'euros. Il a augmenté de 8% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels, toujours très suivi, est en baisse de 4% à taux de change constants à 352 millions d'euros. Dassault Systèmes visait au pire un repli de 1% et au mieux en hausse de 3%, hors impact des changes.



"En 2024, nous visons une croissance du chiffre d'affaires de 8% à 10% à taux de change constants. Notre objectif de bénéfice par action dilué est compris entre 1,29 euro et 1,31 euro" a déclaré Rouven Bergmann, directeur général adjoint, finances de Dassault Systèmes.



Le bénéfice par action est ainsi anticipé en croissance de 10% à 12% à taux de change constants et le chiffre d'affaires entre 6,35 et 6,425 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est prévu au mieux en croissance de 3% et au pire en repli de 1%, toujours à taux de change constants. Dassault Systèmes cible enfin une marge opérationnelle ajustée entre 32,5% et 32,8%.



Le consensus s'élevait à 6,479 milliards d'euros pour les revenus, à 1,31 euro pour le bénéfice par action et à 33% pour la marge.



"Après un troisième trimestre 2023 particulièrement rassurant qui avait sécurisé l'atteinte des objectifs 2023, la performance du quatrième trimestre 2023 est moins reluisante et surtout, les objectifs 2024 sont légèrement inférieurs aux attentes, en lien à priori avec l'accélération de l'adoption par les clients de l'abonnement", résume Invest Securities.