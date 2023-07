Dassault Systèmes : confirme ses objectifs annuels

Dassault Systèmes a dévoilé un bénéfice par action ajusté en croissance de 5% à 0,28 euro. Sa progression s'est élevée à 15% à taux de change constants. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a en revanche enregistré une baisse de 1 point de sa marge opérationnelle ajustée à 31%. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 1,45 milliard d'euros. Il a augmenté de 8% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est en hausse de 6% à 278,9 millions d'euros, hors impact des changes.



Commentant ces chiffres, Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, a déclaré : " Nous avons clôturé un solide premier semestre par des résultats très satisfaisants au deuxième trimestre, en atteignant tous nos objectifs de chiffre d'affaires, de marge et de BNPA. Notre dynamique s'accélère et nous place en bonne voie pour réaliser nos objectifs pour l'ensemble de l'année ".



Le groupe a confirmé ses objectifs annuels, à savoir une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 9% à taux de change constants, soit des revenus compris entre 5,94 et 5,99 milliards d'euros, et un bénéfice par action dilué de 1,18 à 1,20 euro, en progression de 8% à 10% à taux de change constants. La marge opérationnelle est anticipée entre 32,3% et 32,6%. La croissance du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est prévue entre 2% et 5%, hors impact des changes.



Au troisième trimestre, le groupe technologique cible une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% à taux de change constants, soit des revenus compris entre 1,4 et 1,424 milliard d'euros, et un bénéfice par action dilué de 0,26 à 0,27 euro, en progression de 8% à 10% à taux de change constants. La marge opérationnelle est anticipée entre 30,2% et 30,5%. La croissance du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est prévue entre 6% et 10%, hors impact des changes.