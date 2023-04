Dassault Systèmes confirme ses objectifs pour 2023 après un T1 conforme à ses attentes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de logiciels Dassault Systèmes a confirmé mercredi ses objectifs pour 2023, après un chiffre d'affaires conforme à ses attentes au premier trimestre.

Pour l'exercice en cours, Dassault Systèmes table toujours, en données non IFRS, sur un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 9% à taux de change constants par rapport à 2022 et sur un bénéfice net par action (BNPA) dilué compris entre 1,18 et 1,20 euro.

Pour le seul deuxième trimestre, l'éditeur de logiciels anticipe un chiffre d'affaires compris entre 1,44 milliard et 1,46 milliard d'euros, en hausse de 7% à 9% sur un an à taux de change constants, une marge opérationnelle de 30% à 30,5% et un BNPA dilué de 0,27 à 0,28 euro, soit une progression comprise entre 3% et 6% sur un an à taux de change constants.

Sur la période de janvier à mars, en données non IFRS, le chiffre d'affaires a atteint 1,43 milliard d'euros, en hausse sur un an de 8% en données publiées et de 7% à taux de change constants.

La marge opérationnelle est ressortie à 31%, en baisse de 4 points sur un an, alors que le groupe poursuit ses "investissements pour soutenir la croissance future".

Le BNPA a atteint 0,28 euro, en hausse de 1% sur un an à taux de changes constants.

Le groupe tablait pour le premier trimestre sur un chiffre d'affaires compris entre 1,42 milliard et 1,44 milliard d'euros, soit une hausse de 7% à 9%, et sur une marge opérationnelle comprise entre 30,7% et 31,3%. Le BNPA dilué était attendu entre 0,27 et 0,28 euro.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,44 milliard d'euros, un résultat opérationnel de 50,7 millions d'euros et un BNPA de 0,27 euro.

