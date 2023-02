Dassault Systèmes en nette hausse : les licences rassurent

Dassault Systèmes gagne 5,14% à 36,02 euros et dispute la première place du CAC 40 à Publicis. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur bénéficie d’un chiffre d'affaires licences rassurant au quatrième après plusieurs déceptions d’affilée. Les perspectives sont en revanche jugées mitigées. Au quatrième trimestre, Dassault Systèmes a généré un bénéfice par action de 34 centimes, en progression de 20%, dont 13% à taux de change constants. Il est ressorti dans le haut de sa fourchette d'objectifs.



Sa marge opérationnelle ajustée a reculé de 1,9 points à 34,9% alors qu'il visait une marge comprise entre 34,9% et 35,9%. " Elle est pénalisée comme attendu par un rattrapage des investissements (après les difficultés de recrutement de 2021) ", précise Invest Securities.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,58 milliard d'euros, en hausse de 16% à données publiées et de 10% à taux de change constants.



Très surveillé par les analystes, le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est en hausse de 5% à taux de change constants à 378,7 millions d'euros. Le groupe ciblait une progression comprise entre 2% et 7%. Dassault Systèmes avait déçu à plusieurs reprises à ce niveau l'année dernière. Le groupe technologique avait même été sanctionné en octobre pour avoir réduit ses prévisions 2022 de chiffre d'affaires licences.



" Il est difficile de savoir si cette dynamique est durable à moyen terme ", prévient Jefferies.



Pour 2023, Dassault Systèmes table, en données ajustées, sur un chiffre d'affaires compris entre 5,93 et 5,98 milliards d'euros, en hausse de 8 à 9% à taux de change constants par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires licences devrait lui croître de 2% à 5%.



La marge opérationnelle est anticipée entre 32,3% et 32,6%. Dassault Systèmes compte également dégager un bénéfice net par action (BNPA) dilué compris entre 1,18 et 1,20 euro, en hausse de 8 à 10% à taux de change constants.



" Les objectifs 2023 prudents et inférieurs aux attentes du consensus ne manqueront pas de susciter des questions " a commenté Invest Securities. Jefferies précise que la prévision de résultat opérationnel est inférieure de 5% aux attentes.