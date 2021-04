Dassault Systèmes enregistre une croissance supérieure aux attentes

Paris (awp/afp) - Le géant français du logiciel Dassault Systèmes a enregistré une croissance légèrement plus forte qu'attendu au premier trimestre grâce à une bonne reprise des investissements des entreprises, a-t-il annoncé mercredi. Le chiffre d'affaires a atteint 1,174 milliard d'euros, en hausse de 8% à taux de change constant, soit très légèrement plus que le haut de la fourchette anticipée (1,170 md EUR) et un peu plus que le consensus des analystes.

Côté rentabilité, les indicateurs sont également au vert avec un bénéfice net par action - l'indicateur de référence du groupe - en hausse de 20% à 1,14 euros (1,26 francs suisses), soit 12 centimes au-dessus du consensus des analystes. Au premier trimestre, "ce sont encore les Amériques qui ont tiré la croissance avec une progression de 14% sous l'effet combiné de la bonne performance des sciences de la vie et de l'automobile, en particulier des nouveaux entrants", a commenté devant les journalistes Pascal Daloz, le directeur général adjoint de l'entreprise.

"Sur 800 programmes dans le monde autour des véhicules électriques et connectés, les deux tiers utilisent nos solutions", a-t-il indiqué. "L'Europe a évolué dans un environnment plus mitigé", la France et l'Allemagne enregistrant des niveaux de croissance des ventes limités à +5%, malgré un certain redémarrage dans l'automobile "et pas uniquement chez les grands constructeurs", a ajouté M. Daloz.

L'Asie est en croissance de 10%, dont +40% en Chine, avec "un seul pays ou la situation reste très difficile, l'Inde". Par ligne de produit, les logiciels pour les petites et moyennes entreprises progressent de 23% à 249 millions d'euros.

Les logiciels pour les sciences de la vie progressent de 16% à 210 millions d'euros, et ceux de l'innovation industrielle - le métier d'origine de Dassault Systèmes - n'augmentent que de 4% à 609,2 millions d'euros, dans l'attente d'une nouvelle génération de Catia, le logiciel qui a fait la fortune de Dassault Systèmes.

Malgré les bons résultats du trimestre, Dassault Systèmes n'a pas revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année, du fait d'une faiblesse plus persistante que prévu de son activité de service. En revanche, la prévision de marge d'exploitation sur l'année est améliorée à 31,7% (contre 30,8% précédemment attendu), et l'anticipation de bénéfice net par action est réévalué de 14 centimes, dans une fourchette de 4,24 à 4,28 euros.

afp/vj