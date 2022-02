Dassault Systèmes : hausse de 26% du BNPA annuel

Dassault Systèmes publie au titre de 2021, en données non-IFRS, un BNPA en croissance de 26% à 0,95 euro et une marge opérationnelle en progression de quatre points à 34,3% pour un chiffre d'affaires en croissance de 9% à 4,86 milliards d'euros (+11% hors effets de changes).



'Nos lignes de produits sont en croissance de 7% dans l'innovation industrielle, de 16% dans les sciences de la vie et de 18% en innovation pour PME, portées par une demande soutenue dans toutes les régions et industries', note Pascal Daloz, directeur général adjoint, opérations.



Pour 2022, l'éditeur de logiciels d'entreprise anticipe -toujours sur une base non-IFRS- un BNPA compris entre 0,98 et un euro, une marge opérationnelle entre 32,7 et 33,1% et un chiffre d'affaires entre 5,3 et 5,35 milliards d'euros.



