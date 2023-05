Dassault Systèmes : hausse du titre avant son CMD

Le titre termine la journée en hausse de plus de 1% avant la réunion investisseurs (CMD).



UBS confirme son conseil à neutre sur la valeur avec un objectif de 42 E avant cette réunion.



'Nous considérons que la transition vers le cloud de DS est gérable du point de vue du chiffre d'affaires et du résultat net, bien que des risques subsistent quant à l'accélération des licences au second semestre' indique UBS.



Rappelons que Dassault Systèmes a confirmé ses objectifs non-IFRS pour l'ensemble de l'année 2023, à savoir un BNPA compris entre 1,18 et 1,20 euro, avec une croissance du chiffre d'affaires attendue de 8 à 9%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.