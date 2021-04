Dassault Systemes : Bouygues Construction et Dassault Systèmes développent leur partenariat pour accélérer la transformation numérique dans le secteur de la construction.

Bouygues Construction et Dassault Systèmes développent leur partenariat pour accélérer la transformation numérique dans le secteur de la construction.



Deux l eaders mondiaux réaffirment leur engagement pour ouvrir de nouvelles perspectives dans le secteur de la construction pour le rendre plus efficace et durable .

Une feuille de route sur trois ans vise à accélérer la recherche et le développement de nouvelles approches basées sur un jumeau numérique de la construction , hébergées dans le cloud et utilisables en mobilité .

La plateforme 3DEXPERIENCE alimente une nouvelle génération d ’ expérience s collaborative s de la construction pour simplifier et rationnaliser l ’ organisation de projets et l es interactions sur toute la chaîne de valeur.

Des solutions qualitatives et sur mesure offertes par la plateforme 3DEXPERIENCE permettront d’accroître la productivité, la conformité et la prévisibilité des projets au service des clients de Bouygues Construction.

Paris - Mercredi 28 avril 2021 - Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) et Bouygues Construction annoncent ce jour le renouvellement de leur partenariat stratégique visant à ouvrir de nouvelles perspectives dans le secteur de la construction.

Ce renouvellement de trois ans permettra d’accélérer la recherche et le développement d’approches systémiques et modulaires, pour transformer les écosystèmes fragmentés et multi-échelles du secteur. Hébergées dans le cloud et utilisables en mobilité, elles répondent à ses enjeux de développement durable.

Les deux entreprises se concentreront prioritairement sur la capacité offerte par la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes à collaborer tout au long du cycle de vie d’un projet, ainsi qu’à créer et modéliser des lignes de produits qui simplifient et rationalisent les interactions avec les développeurs, les architectes, les sous-traitants, les fournisseurs, les clients et les exploitants. La plateforme offre aux équipes sur les chantiers des possibilités de collaboration et d’innovation qui permettront de fédérer la totalité de l’écosystème d’un projet.

La création d’un jumeau numérique servira de la conception à l’exploitation en aidant à industrialiser la gestion des projets. En amont de la chaîne de valeur, cette démarche permet de partir des usages pour réaliser la conception la plus appropriée. Puis les process sont industrialisés en préparant très en amont les différentes phases du projet et en prévoyant leur exécution sur le terrain dans les moindres détails. Des économies d’énergie ou encore de nouvelles pratiques de traçage et de gestion des déchets seront alors permises.

Au final, un large portefeuille de fonctionnalités qualitatives et sur mesure a pour objectif d’accroître à la fois la productivité sur le terrain, d’améliorer la qualité, de réduire les erreurs, d’assurer la conformité aux nouvelles normes de durabilité et d’augmenter la prévisibilité dans la réalisation des projets.

Pour cela, trois Industry Solution Experiences basées sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes seront mises en œuvre au service de la construction : « Integrated Built Environment », « Inclusive Urban Future » et « Building Design for Fabrication ».

« Chaque projet est unique et possède des exigences spécifiques. Les enjeux deviennent de plus en plus complexes pour répondre au mieux aux usages. Notre partenariat avec Dassault Systèmes nous permet d’adopter une approche différente pour faire évoluer nos manières de construire au bénéfice de nos clients, et susceptible d’améliorer la réponse du secteur aux défis environnementaux. Cette révolution ne peut se faire qu’en impliquant l’ensemble des acteurs d’un projet dans la création d’un jumeau numérique et un tel niveau de collaboration exige une plateforme numérique unique qui fédère cet écosystème », a déclaré Philippe Bonnave, Président-directeur général de Bouygues Construction

« Les écosystèmes et les projets ne cessent de gagner en complexité et en ampleur. Nous avons la conviction qu’une renaissance peut se produire dans le secteur de la construction, ce qui le rendra plus durable et plus abordable. Ce niveau d’intégration permettra de réduire les déchets et de faciliter le cycle de vie de la construction en offrant des possibilités de collaboration et d’innovation aux compagnons. Le succès de nos projets actuels avec Bouygues Construction appelle une collaboration accélérée et élargie qui correspond à la grande diversité des projets de construction. La plateforme 3DEXPERIENCE propose au secteur de la construction une nouvelle génération d’expériences de jumeaux numériques qui sont hébergés dans le cloud et utilisables en mobilité. Cet élément change la donne dans la transformation du secteur vers un modèle plus simple, plus rationnel et plus durable », a conclu Bernard Charlès, Vice-Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de Dassault Systèmes.

À propos des Industry Solution Experiences développées par Dassault Systèmes pour le secteur de la construction, des villes et des territoires : ifwe.3ds.com/construction-cities-territories

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : 3ds.com

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, l’entreprise de la 3DEXPERIENCE, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l’innovation, de l’apprentissage et de la production. Dassault Systèmes crée de la valeur pour nos 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d’informations, visitez notre site : www.3ds.com

3DEXPERIENCE®, l’icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une « société européenne » française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440) ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

À propos de Bouygues Construction

Avec 58 000 collaborateurs responsables et engagés dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des énergies et des services. Leader de la construction durable, le groupe fait de l’innovation partagée sa première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme des priorités absolues. Il s’est engagé à baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de solutions bas carbone. En 2020, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros.

