Dassault Systemes : Franchissant une nouvelle étape vers une possible vie sur Mars, Interstellar Lab dévoile « BioPod » conçu avec la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 24 juin 2021 - Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), annonce qu'Interstellar Lab, une entreprise spécialisée dans la création d'habitats à environnement contrôlé en circuit fermé et de biosphères capables de générer et de recycler la nourriture, l'eau et l'air, a utilisé la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud pour concevoir et développer son premier prototype, BioPod. Avec ce système de production alimentaire à environnement contrôlé, la société poursuit sa mission de construction de stations adaptées à l'environnement spatial dotées d'une infrastructure et de ressources nécessaires pour rendre la vie humaine possible et de manière durable sur la Terre, la Lune et Mars.

Interstellar Lab a utilisé l'Industry Solution Experience « Reinvent the Sky » basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE, pour collaborer de manière transparente ainsi que pour optimiser et valider rapidement ses conceptions. Dans un environnement numérique unique offrant un accès sécurisé et instantané aux toutes dernières données du projet, à tout moment et en tout lieu, les membres de l'équipe présents en France et aux États-Unis mettent leurs expertises en commun et utilisent un jumeau virtuel pour simuler et tester dans des conditions climatiques extrêmes le comportement de la structure du BioPod, ainsi que celui de ses systèmes biologiques. Ils peuvent notamment simuler les niveaux optimums d'oxygène et de dioxyde de carbone, ou la luminosité indispensable à la croissance des plantes.