Dassault Systemes : Systèmes annonce la disponibilité de nouvelles offres 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS pour doper la collaboration entre fabricants et favoriser l'employabilité des étudiants

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 15 mars 2021 - Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) annonce la disponibilité de deux offres proposant de nouvelles façons de concevoir, collaborer et de partager: 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers et 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students. Dévoilées lors de l'événement virtuel 3DEXPERIENCE World 2021, ces nouvelles offres permettent aux makers et aux étudiants d'accéder, via le cloud, à l'environnement numérique de conception, d'ingénierie et d'innovation collaborative le plus puissant au monde.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers rassemble fabricants, mentors et idées dans le but de créer, d'échanger et de collaborer. L'utilisation des applications 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Professional, 3D Creator et 3D Sculptor permet aux utilisateurs d' innover, et de partager leurs projets personnels avec la communauté mondiale des fabricants Madein3D - pilotée par Dassault Systèmes avec la participation de décideurs, d'influenceurs et d'innovateurs - dans l'optique d'obtenir de l'aide et une source d'inspiration.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students contribue à l'employabilité des étudiants sur un marché du travail très compétitif en les aidant à développer les compétences que recherchent actuellement les entreprises industrielles en matière d'ingénierie, de collaboration, de gestion de projets et d'intelligence des données. Accessible à tout moment et en tous lieux, cette offre inclut les applications 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Student, 3D Designer Student, et Collaborative Business & Industry Innovator. Elle permet également d'accéder à une communauté en ligne de pairs et d'experts du monde entier sur la plateforme 3DEXPERIENCE, et d'obtenir deux certifications reconnues par l'industrie.

Pour soutenir le lancement de son offre 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students, Dassault Systèmes a organisé, pendant son évènement 3DEXPERIENCE World 2021, le premier « Salon mondial virtuel des carrières ». Les étudiants universitaires d'Amérique du Nord, d'Europe et du Japon ont pu rencontrer et échanger individuellement avec l'équipe globale de recrutement de talents de Dassault Systèmes et des utilisateurs de SOLIDWORKS.

« Des produits à la plateforme, des connexions aux relations, 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS transforme la façon dont les étudiants et les fabricants apprennent, collaborent et innovent » déclare Gian Paolo Bassi, directeur général de SOLIDWORKS, Dassault Systèmes. « Les étudiants peuvent utiliser les bons outils dès le début pour développer les compétences recherchées par l'industrie et s'épanouir dans leur travail. Les fabricants peuvent faire partie d'une communauté qui partage la même passion pour la création de produits et prête à apporter son expertise et son désir de collaborer. Tous deux, acquièrent ainsi les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour exceller dans la création de nouvelles expériences. Il s'agit d'une offre différente de nos solutions traditionnelles de bureau SOLIDWORKS, connectée et gérée par la plateforme 3DEXPERIENCE. »

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students sera disponible en mai 2021, et 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers au cours du second semestre 2021 et pourra être achetée en ligne directement sur la plateforme 3DEXPERIENCE.