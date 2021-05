Dassault Systemes : Texelis déploie la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour la conception de véhicules lourds

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 6 mai 2021 - Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), annonce que Texelis, concepteur et fournisseur français d'essieux et de transmissions pour véhicules lourds d'usage intensif, en particulier dans les domaines du transport collectif de personnes et de la défense, a achevé le déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE. L'objectif est d'améliorer ses capacités d'innovation technologique et de gagner davantage de contrats sur différents marchés grâce à une expérience client complète, de la conception à la maintenance.

Texelis utilise la plateforme 3DEXPERIENCE pour gérer numériquement ses produits. La plateforme 3DEXPERIENCE intègre des applications de conception, d'ingénierie, de simulation et de fabrication, et rationalise la collaboration entre les équipes, les clients et les fournisseurs. Texelis augmentera ainsi sa capacité de développement de produits qui pourront notamment être configurés et adaptés pour les métros, tramways, autobus, voitures, camions et véhicules blindés (mais aussi pour des prototypes ou des petites séries), et étendra ses processus de gestion du cycle de vie des produits aux activités de maintenance, de réparation et de remise à neuf.

« Nous souhaitions nous doter de l'agilité nécessaire pour répondre rapidement à des appels d'offres concernant différentes catégories de produits avec des solutions plus pertinentes démontrant la valeur ajoutée de nos services », déclare Charles Antoine de Barbuat, président de Texelis. « C'est ce que permet la plateforme 3DEXPERIENCE. Nous allons enrichir nos activités d'ingénierie et de fabrication numériques en améliorant la collaboration et la normalisation. En seulement 7 mois et demi, et dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19, nous avons réussi à migrer l'intégralité de nos données historiques vers la plateforme et la rendre pleinement opérationnelle pour 140 employés. »

Aujourd'hui, les équipementiers et les fournisseurs doivent être en mesure de répondre rapidement à de nouvelles opportunités commerciales sur un marché qui évolue vers les technologies électriques et hybrides, ainsi que vers des systèmes de mobilité sur mesure pouvant être entretenus tout au long de leur cycle de vie. Ces entreprises doivent proposer des innovations technologiques et des tarifs compétitifs qui répondent aux exigences des clients, tout en leur permettant d'obtenir des résultats rentables.

« Ce projet démontre que l'agilité, l'innovation et la rapidité de déploiement sont des leviers de compétitivité majeurs », déclare Laurence Montanari, vice-présidente, Industrie Transport et Mobilité, Dassault Systèmes. « Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, Texelis peut partager, améliorer et étendre ses connaissances dans le but de concevoir, développer, valider, fabriquer et livrer des produits conformes aux attentes de ses clients. »

La plateforme 3DEXPERIENCE permet de planifier le développement d'un portefeuille de produits en conjuguant efficacité, qualité et diversité. Texelis bénéficie d'un haut niveau d'agilité au cours de la phase de développement pour minimiser les risques, valider et optimiser rapidement les nouveaux produits, et déployer une production adaptée à la variabilité des produits. Le déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE chez Texelis a été réalisé par Dassault Systèmes en collaboration avec son partenaire Visiativ, une société internationale spécialisée dans les activités de conseil, l'édition et l'intégration de logiciels, la création de plateformes et l'externalisation informatique.

« Le déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE chez Texelis a été initié par une première phase de cadrage en amont du projet. Il était essentiel de comprendre les enjeux de Texelis, qui souhaitait se moderniser pour gagner en capacité d'innovation, afin de proposer un accompagnement sur-mesure », déclare Laurent Fiard, Président directeur général de Visiativ. « La réussite de ce projet réside dans la proximité et l'engagement des équipes Texelis, Dassault Systèmes et Visiativ. Nous sommes très heureux d'avoir accompagné Texelis dans ce projet global qui s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise. »