Dassault Systèmes : partenariat renouvelé avec Bouygues

Dassault Systèmes et Bouygues Construction annoncent le renouvellement, pour une durée de trois ans, de leur partenariat stratégique visant à ouvrir de nouvelles perspectives dans le secteur de la construction 'pour le rendre plus efficace et durable'.



Dans le cadre de ce renouvellement, une feuille de route sur trois ans vise à accélérer la recherche et le développement de nouvelles approches basées sur un jumeau numérique de la construction, hébergées dans le cloud et utilisables en mobilité.



'Des solutions qualitatives et sur mesure offertes par la plateforme 3DEXPERIENCE permettront d'accroître la productivité, la conformité et la prévisibilité des projets au service des clients de Bouygues Construction', ajoutent les deux groupes.



