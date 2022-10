Dassault Systèmes : nouveau partenariat avec Sanofi

Dassault Systèmes et Sanofi annoncent la formation d'un nouveau partenariat en vue d'optimiser la production des 'EVolutive Facilities' (EVF), les futures usines modulaires de pointe que construit Sanofi en France et à Singapour.



'Ce partenariat s'appuiera sur l'expérience des jumeaux virtuels pour déployer des installations agiles et flexibles qui permettront à cet acteur majeur de l'industrie pharmaceutique de sécuriser son portefeuille de produits', explique l'éditeur de logiciels.



Ces deux sites s'appuieront sur une technologie à usage unique et des équipements mobiles pour fabriquer jusqu'à quatre produits simultanément et durablement en sélectionnant les technologies les plus avancées pour réduire la consommation d'énergie.



