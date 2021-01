Dassault Systèmes : prépare la réouverture de la Philharmonie

Dassault Systèmes annonce avoir aidé la Philharmonie de Paris à préparer la réouverture de sa plus grande salle de concert en toute sécurité, lorsque les mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19 seront levées.



' La simulation a permis d'expérimenter et de comprendre comment l'air est amené à circuler dans la salle, d'évaluer l'efficacité des mesures sanitaires préventives prises par la Philharmonie de Paris et, le cas échéant, d'en identifier de nouvelles ' indique le groupe.



Dassault Systèmes a utilisé son logiciel de simulation pour créer un modèle 3D de la salle de concert à pleine capacité. Grâce à ce logiciel, on peut visualiser la circulation de l'air depuis les deuxièmes balcons jusqu'au parterre et à l'orchestre dans le but d'évaluer l'impact du port du masque et des flux d'air sur la propagation des particules virales.



