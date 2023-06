Dassault Systèmes : prévoit un doublement de son bénéfice par action ajusté en 2028 et nouveau DG

Dassault Systèmes, qui organise ce jour sa journée investisseurs, prévoit un doublement de son bénéfice par action ajusté à 2,20 – 2,40 euros en 2028. Le groupe technologique annonce également que la nomination de Pascal Daloz, actuellement Directeur général délégué, au poste de Directeur général, devrait être effective le 1er janvier 2024. À cette date, Bernard Charlès (actuellement Président-Directeur Général) continuera d’occuper le poste de Président du Conseil d’administration de Dassault Systèmes.



" Dassault Systèmes a commencé avec des applications puis s'est transformé en une entreprise de plateforme et débutera son prochain chapitre comme l'entreprise des jumeaux virtuels d'expérience, en offrant 'l'expérience en tant que service'. (…) Nous étendrons notre proposition de valeur et nos publics – les consommateurs, les patients et les citoyens. Dassault Systèmes devrait ainsi accroître ses marchés adressables de 100 milliards d'euros aujourd'hui à 1 000 milliards d'euros en 2040 " a déclaré Pascal Daloz.



" Le taux élevé de conversion en trésorerie, combiné à une stratégie d'allocation du capital disciplinée, nous offre une flexibilité financière confortable pour poursuivre le développement de Dassault Systèmes, aussi bien de manière organique qu'au travers d'acquisitions. " a ajouté le Directeur financier, Rouven Bergmann.