Dassault Systèmes : progresse de 3%, soutenu par un broker

18/11/2020 | 17:24

Dassault Systèmes gagne plus de 3% à Paris alors qu'Invest Securities a réitéré son opinion 'achat' sur le titre avec un objectif de cours revu de 196 à 200 euros, après une journée investisseurs 'confirmant la solide dynamique de croissance moyen-long terme et le bien-fondé de l'acquisition de Medidata en 2019'.



'La migration Cloud sera progressive et le décalage d'un an de la guidance de six euros de BNA n'est que la conséquence de la crise sanitaire', note l'analyste, qui laisse ses estimations inchangées, n'intégrant que partiellement la guidance 2024 en visant 5,48 euros.



'Si le management prévient que l'accélération de la croissance du BNA sera progressive sur 2021-24, nous avons le sentiment que cela reflète un scénario de reprise conservateur qui pourrait être revu à la hausse quand la visibilité s'améliorera', juge-t-il.



