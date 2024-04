Dassault Systèmes : réaffirme ses objectifs 2024

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a enregistré un bénéfice par action ajusté en croissance de 8% à 0,30 euro au premier trimestre. Il a même augmenté de 12% à taux de change constants. Il a par ailleurs enregistré une progression de 0,1 point de sa marge opérationnelle ajustée à 31,1%.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires du fleuron technologique français a progressé de 5% à 1,5 milliard d'euros. Il a augmenté de 6% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels, toujours très suivi, a progressé de 7% à taux de change constants à 219 millions d'euros. Le chiffre d'affaires souscription et support a augmenté de 7%



En Sciences de la vie, le chiffre d'affaires logiciel a baissé de 2% à 285 millions d'euros et représente 21% du chiffre d'affaires logiciel. Comme attendu, le chiffre d'affaires de Medidata s'inscrit en léger repli.



"La société avait été sévèrement sanctionnée en février dernier après la déception sur Medidata qui avait éclipsé les performances très solides des autres marques", rappelle Invest Securities.



"Pour Medidata, nous constatons des améliorations qui plaident en faveur d'un retour de la croissance au second semestre grâce, d'une part, à la stabilisation du marché des essais cliniques et, d'autre part, une hausse des prises de commandes et des succès commerciaux qui se concrétisent", a commenté le directeur financier, Rouven Bergmann.



Objectifs 2024 confirmés



Le bénéfice par action est ainsi anticipé en croissance de 10% à 12% à taux de change constants entre 1,29 et 1,31 euros et le chiffre d'affaires entre 6,35 et 6,425 milliards d'euros, en progression de 8% à 10% à taux de change constants.



Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est prévu au mieux en croissance de 2% à 5%, toujours à taux de change constants, et celui des souscriptions et du support de 10% à 11%. Dassault Systèmes cible enfin une marge opérationnelle ajustée entre 32,5% et 32,8%.