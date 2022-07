Dassault Systèmes relève sa prévision de BNPA pour 2022 après un robuste premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de logiciels Dassault Systèmes a relevé mardi sa prévision de bénéfice net par action (BNPA) dilué pour 2022 à l'issue d'un deuxième trimestre au cours duquel ses résultats ont globalement dépassé les attentes de ses dirigeants comme celles des analystes.

Entre avril et juin derniers, en données non-IFRS, Dassault Systèmes a réalisé un chiffre d'affaires de 1,38 milliard d'euros, en croissance de 11% à taux de change constants sur un an. Sur la période, la marge opérationnelle est ressortie à 32%, en repli de 0,2 point de pourcentage.

Au deuxième trimestre de cette année, le BNPA dilué de l'éditeur de logiciels s'est établi à 0,26 euro, contre 0,22 euro un an plus tôt, soit une augmentation de 11% à taux de change constants.

Ces résultats trimestriels s'avèrent globalement supérieurs aux prévisions des dirigeants du groupe et aux estimations des analystes. Pour le deuxième trimestre, le groupe tablait sur un chiffre d'affaires compris entre 1,295 milliard et 1,320 milliard d'euros, en hausse de 9% à 11% sur un an à taux de change constants, une marge opérationnelle de 31,7% à 32,4% et un BNPA dilué de 0,24 à 0,25 euro, soit une progression comprise entre 11% et 16% sur un an. Pour la période, les analystes anticipaient un chiffre d'affaires de 1,33 milliard d'euros, une marge opérationnelle de 34,8% et un BNPA dilué de 0,25 euro, selon FactSet.

Sur l'ensemble du premier semestre, Dassault Systèmes a enregistré, en données non-IFRS, des revenus de 2,71 milliards d'euros, en croissance de 10% à taux de change constants, un taux de marge opérationnelle de 33,5% ainsi qu'un BNPA dilué de 0,54 euro.

Pour l'année en cours, Dassault Systèmes prévoit toujours, en données non-IFRS, une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 9% et 10% à taux de change constants, soit des revenus situés entre 5,485 milliards à 5,535 milliards d'euros, et une marge opérationnelle s'établissant entre 33,4% et 33,7%. En revanche, les dirigeants de l'éditeur de logiciels ont rehaussé leur objectif de BNPA dilué pour l'ensemble de l'exercice en cours, désormais attendu entre 1,08 et 1,10 euro, en hausse de 14% à 16%, contre une fourchette s'étalant de 1,04 à 1,06 euro visée précédemment.

Pour le troisième trimestre, Dassault Systèmes a annoncé anticiper des revenus compris entre 1,295 milliard et 1,320 milliard d'euros, en croissance de 8% à 10% à taux de change constants, ainsi qu'une marge opérationnelle située entre 31,1% et 31,8% et un BNPA dilué compris entre 0,24 et 0,25 euro, en hausse de 6% à 11%.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ACD

COMMUNIQUES FINANCIERS DE DASSAULT SYSTEMES:

http://www.3ds.com/fr/others-menus/toolbar/communiques-de-presse/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2022 01:26 ET (05:26 GMT)