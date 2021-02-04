Dassault Systèmes : s'attend à une hausse du CA entre 9% et 10% en 2021

4 février (Reuters) - DASSAULT SYSTEMES:
* PROGRESSION DE 5% DES FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELS À
1,24
MILLIARD DEUROS EN 2020
* VOIT AU T1 2021: CA NON-IFRS DE 1,145 À 1,170 MILLIARDS
DEUROS,
MARGE OPÉRATIONNELLE NON-IFRS DE 30,4% À 31,1%
* OBJECTIFS FINANCIERS NON-IFRS 2021 : AUGMENTATION DU CA
COMPRISE
ENTRE 9% ET 10% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, CROISSANCE DU BNPA
ENTRE 13% ET 14% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, SOIT ENTRE 4,10 ET
4,15 EUROS
* IFRS CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL AU T4 EUR 1,22 MILLIARDS
CONTRE
EUR 1,18 MILLIARDS IL Y A UN AN
* IFRS MARGE OPÉRATIONNELLE AU T4 23,2% CONTRE 18,8% IL Y A
UN AN
* IFRS RÉSULTAT NET AU T4 EUR 205,1 MLNS CONTRE EUR 180,1
MLNS IL
Y A UN AN
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(Rédaction de Gdansk)