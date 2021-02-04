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DASSAULT SYSTÈMES SE

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Dassault Systèmes : s'attend à une hausse du CA entre 9% et 10% en 2021

04/02/2021 | 06:59
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4 février (Reuters) - DASSAULT SYSTEMES:

* PROGRESSION DE 5% DES FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELS À 1,24 MILLIARD DEUROS EN 2020

* VOIT AU T1 2021: CA NON-IFRS DE 1,145 À 1,170 MILLIARDS DEUROS, MARGE OPÉRATIONNELLE NON-IFRS DE 30,4% À 31,1%

* OBJECTIFS FINANCIERS NON-IFRS 2021 : AUGMENTATION DU CA COMPRISE ENTRE 9% ET 10% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, CROISSANCE DU BNPA ENTRE 13% ET 14% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, SOIT ENTRE 4,10 ET 4,15 EUROS

* IFRS CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL AU T4 EUR 1,22 MILLIARDS CONTRE EUR 1,18 MILLIARDS IL Y A UN AN

* IFRS MARGE OPÉRATIONNELLE AU T4 23,2% CONTRE 18,8% IL Y A UN AN

* IFRS RÉSULTAT NET AU T4 EUR 205,1 MLNS CONTRE EUR 180,1 MLNS IL Y A UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2021
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CA 2020 4 451 M 5 350 M -
Résultat net 2020 487 M 585 M -
Dette nette 2020 2 185 M 2 625 M -
PER 2020 91,4x
Rendement 2020 0,43%
Capitalisation 44 441 M 53 434 M -
VE / CA 2020 10,5x
VE / CA 2021 9,44x
Nbr Employés 21 557
Flottant 49,9%
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Durée : Période :
Dassault Systèmes SE : Graphique analyse technique Dassault Systèmes SE | Zone bourse
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Dernier Cours de Cloture 170,00 €
Ecart / Objectif Haut 11,8%
Ecart / Objectif Moyen -4,81%
Ecart / Objectif Bas -32,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
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Dominique Florack President
Charles Edelstenne Chairman
Pascal Daloz Chief Operating & Financial Officer
Laurence Barthès Executive VP, Chief People & Information Officer
Secteur et Concurrence
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ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.12.79%114 374
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