Dassault Systèmes : signe un partenariat avec Valeo

Le 11 juin 2024 à 08:28 Partager

Valeo et Dassault Systèmes annoncent leur partenariat. Valeo s'appuiera sur les solutions industrielles ' Global Modular Platform ' et ' Smart, Safe & Connected ' de Dassault Systèmes, basées sur la plateforme 3DEXPERIENCE, pour accélérer la transformation digitale des activités de recherche et développement du Groupe.



Valeo déploiera la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes auprès de plus de 15000 utilisateurs à travers le Groupe. Elle permettra de faciliter la gestion de la complexité croissante des produits et contribuera à l'offre de Valeo.



Avec la plateforme 3DEXPERIENCE, les différentes équipes de Valeo pourront capitaliser sur les données existantes pour stimuler l'innovation et la prise de décision grâce à la mise à jour en continu sur la plateforme.



' Nous renforçons notre partenariat de longue date avec Valeo afin d'encourager cet esprit d'innovation et de soutenir sa transformation en une entreprise technologique pour l'industrie automobile', a déclaré Pascal Daloz, Directeur Général de Dassault Systèmes.



' La création de nouveaux usages de mobilité et d'univers d'expériences nécessite des capacités éprouvées en matière de stylisme, d'électrification et de véhicules définis par logiciel. Notre plateforme 3DEXPERIENCE est ce facteur de différenciation. Elle exploite la puissance de l'IA générative pour connecter les modèles issus de la science aux données issues de l'expérience, tout au long du cycle de vie du véhicule. '



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.