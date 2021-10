Dassault Systèmes : un nouveau projet mené chez Meyer Werft

Dassault Systèmes a annoncé vendredi que le chantier naval allemand Meyer Werft s'était appuyé sur sa plateforme logicielle de développement de produit pour concevoir un nouveau navire de croisière de luxe.



Le bateau, dont la mise en service est attendue l'an prochain, affiche un poids de 144.000 tonnes et une capacité de 1250 passagers. Il fonctionnera au gaz naturel liquéfié (GNL), un carburant jugé moins polluant.



Meyer Werft - un client de longue date de Dassault Systèmes - a notamment eu recours aux fonctionnalités d'ingénierie, de gestion de cycle de vie du produit et de production automatisée incluses dans le système d'exploitation '3DExperience'.



Dassault Systèmes précise que le groupe a également utilisé deux solutions industrielles dédiées aux métiers de la marine et de l'offshore, 'Designed for Sea' et 'Optimized Production for Sea'.



