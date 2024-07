Dassault Systèmes vise un bénéfice par action entre 0,28 et 0,29 euro au troisième trimestre

Un peu plus de 2 semaines après son avertissement sur ses résultats 2024, Dassault Systèmes a dévoilé ses résultats du deuxième trimestre, dont une estimation avait alors été donné. Entre avril et juin, le bénéfice par action a augmenté de 7% à 0,30 euro. La marge opérationnelle ajustée a reculé de 1 point à 29,9%. Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,496 milliard d'euros, en croissance de 4% à taux de change constants.



En Sciences de la vie, le chiffre d'affaires logiciel recule de 3% à 282 millions d'euros et représente 21% du chiffre d'affaires logiciel. Le chiffre d'affaires de Medidata s'inscrit en léger repli, "en ligne avec les objectifs du groupe", a précisé Dassault Systèmes.



"Comme indiqué lors de l'annonce préliminaire, nous avons constaté au cours des dernières semaines du mois de juin une prudence accrue de nos clients pour finaliser les contrats. Ce comportement reflète un environnement géopolitique complexe", a déclaré le directeur financier, Rouven Bergmann.



Cette année, Dassault Systèmes vise une croissance du chiffre d'affaires total comprise entre 6% et 8%, ainsi qu'une hausse du bénéfice net par action de 8% à 11%. La croissance du chiffre d'affaires logiciel est prévue entre 7% et 8% et celle du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels entre 3% et 5%.



Au troisième trimestre, le groupe technologique table sur une croissance du chiffre d'affaires total comprise entre 4% et 7% à taux de change constants, soit entre 1,466 et 1,506 milliard d'euros. Il vise également une hausse du bénéfice net par action de 1% à 6% à taux de change constants, soit entre 0,28 et 0,29 euro. La marge opérationnelle est attendue entre 29,4% et 30,2%.