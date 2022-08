Début de séance hésitant pour les actions européennes

PARIS, 23 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mardi, entre la tentation d'un rebond après la forte baisse de la veille et de nouveaux signes de dégradation de la conjoncture économique. À Paris, le CAC 40 , qui a débuté dans le rouge, gagne 0,16% à 6.388,89 points vers 07h50 GMT et à Francfort, le Dax progresse de 0,43% mais à Londres, le FTSE 100 cède 0,52%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,19% alors que le FTSEurofirst 300 recule de 0,31% et le Stoxx 600 de 0,08%. Ce dernier évolue au plus bas depuis le 28 juillet, pénalisé par les craintes de voir une nouvelle envolée des prix de l'énergie précipiter l'économie européenne dans la récession. Les premiers résultats des enquêtes de S&P Global auprès des directeurs d'achats du secteur privé suggèrent que l'économie française s'est contractée en août, l'indice PMI "flash" composite tombant sous le seuil de 50 alors qu'en Allemagne, l'activité a poursuivi le recul entamé dès juillet . Sur le marché des changes, l'euro réduit un peu ses pertes face au dollar à 0,9932 après un nouveau plus bas de plus de 20 ans à 0,9901. Côté actions, les plus fortes hausses sectorielles sont pour le compartiment du pétrole et du gaz, dont l'indice Stoxx gagne 1,55% et celui des matières premières (+1,29%). À Paris, ArcelorMittal gagne 1,73% en tête du CAC; à l'opposé, Dassault Systèmes perd 1,46% dans le sillage du repli du Nasdaq lundi (-2,14%). (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)