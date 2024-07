La solution améliorée par l’IA aidera Eisai à accélérer de 80 % l’examen et le rapprochement des données

Medidata, une marque de Dassault Systèmes et un fournisseur de premier plan de solutions d’essais cliniques pour l’industrie des sciences de la vie, a annoncé aujourd’hui qu’Eisai Inc. (« Eisai »), la filiale pharmaceutique américaine de la société Eisai Co. Ltd. basée à Tokyo, était l’un des premiers clients à exploiter sa solution pilotée par l’IA récemment annoncée, Medidata Clinical Data Studio. Eisai Inc. profitera de cette expérience innovante des données pour acquérir un contrôle sans précédent sur ses données cliniques, permettre la réalisation d’essais cliniques évolutifs et complexes, et améliorer l’expérience des patients.

« Nous avons inclus Clinical Data Studio de Medidata dans notre plateforme de gestion des essais cliniques en raison de sa capacité à briser les silos de données et à s’intégrer de manière transparente dans notre pile logicielle actuelle, tout en maintenant la qualité et l’intégrité de toutes les sources de données », a déclaré Shobha Dhadda, Ph. D., responsable clinique de la science et des opérations chez Eisai. « Le fait de disposer d’un ensemble de solutions technologiques capables de traiter divers types de données cliniques et de données sur les patients permet d’accroître l’efficacité sans mettre en jeu la qualité ou faire appel à des ressources supplémentaires. »

Clinical Data Studio est alimentée par la Plateforme Medidata, la seule plateforme unifiée de l’industrie capable de gérer de manière centralisée toutes les sources de données, améliorant ainsi la fiabilité des données dans l’ensemble de l’écosystème des essais cliniques. En intégrant de manière transparente les données des deux sources de Medidata, y compris Medidata Rave EDC, et des sources étrangères à Medidata, telles que celles des laboratoires ou de tout système de saisie électronique des données, Clinical Data Studio rationalise le processus d’importation et permet une validation automatique par le biais d’accords de transfert de données configurées. En utilisant l’IA, la solution atténue les défis posés par les systèmes de données disparates et permet une révision des données jusqu’à 80 % plus rapide, tout en offrant une vue globale des données du patient qui peuvent être examinées, visualisées et exploitées simultanément.

« Grâce à Clinical Data Studio, Eisai permet aux acteurs de la santé de surmonter les complexités des essais cliniques modernes et de favoriser la collaboration à partir de données plus propres et plus exploitables », a déclaré Janet Butler, vice-présidente exécutive et responsable mondiale des ventes chez Medidata. « En offrant une expérience unifiée de la gestion et de l’analyse des données pilotée par l’IA, nous permettons aux équipes d’étude d’identifier plus rapidement les problèmes potentiels liés aux données et d’acquérir une compréhension plus précise du patient. »

À propos de Medidata

Medidata soutient des traitements plus intelligents pour des personnes en meilleure santé grâce à ses solutions numériques destinées à l'optimisation des essais cliniques. Fêtant 25 ans d’innovation technologique révolutionnaire à travers plus de 33 000 essais et dix millions de patients, Medidata offre une expertise de pointe, des informations basées sur l’analyse et le plus grand ensemble au monde de données d’essais cliniques historiques au niveau du patient. Plus d’un million d’utilisateurs enregistrés via plus de 2 200 clients font confiance à la plateforme de bout en bout de Medidata pour améliorer l’expérience des patients, accélérer les avancées cliniques et mettre les thérapies sur le marché plus rapidement. Marque Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata a son siège à New York et a été reconnu comme Leader par Everest Group et IDC. Rendez-vous sur www.medidata.com pour plus d'informations et suivez-nous sur @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs permettant d’imaginer des innovations durables. Grâce aux jumeaux virtuels d’expérience du monde réel qu’ils créent avec la plateforme 3DEXPERIENCE et ses applications, nos clients peuvent redéfinir les processus de création, de production et de gestion du cycle de vie de leurs offres et contribuer véritablement à un monde plus durable. La beauté de l’Économie de l’Expérience réside dans le fait qu’il s’agit d’une économie centrée sur l’humain, pour le bien de tous : consommateurs, patients et citoyens. Dassault Systèmes est un créateur de valeur, au service de plus de 350 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 150 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.3ds.com.

© Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, le logo 3DS, l'icône Compass, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA et SOLIDWORKS sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, société européenne (Societas Europaea) de droit français et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 322 306 440, ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L’utilisation de toute marque Dassault Systèmes ou de ses filiales est soumise à une approbation écrite expresse.

À propos d’Eisai Inc.

Entreprise dont la mission est les soins de santé humains (human health care), Eisai Inc. est la filiale pharmaceutique américaine de la société Eisai Co. Ltd. basée à Tokyo et dont le siège se trouve à Nutley, dans le New Jersey. Dédiée à l’oncologie et à la neurologie, ses opérations aux États-Unis incluent la recherche et le développement, la fabrication, l’approvisionnement mondial et la logistique, ainsi que les activités commerciales. Pour en savoir plus, consultez https://us.eisai.com et suivez-nous sur X et sur LinkedIn.

