La valeur du jour à Paris - Dassault Systèmes : lanterne rouge du CAC 40 après une publication mitigée

Dassault Systèmes (-3,58% à 38,60 euros) est cantonné à la dernière place de l'indice CAC 40. Si le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels, qui avait déçu au deuxième trimestre, a rebondi plus que prévu, le groupe technologique a enregistré un ralentissement de ses activités cloud et de Medidata (Sciences de la vie). Les prévisions pour le troisième trimestre sont en outre un peu courtes. D'un point de vue global, les résultats du deuxième trimestre sont conformes aux attentes et Dassault Systèmes a confirmé ses objectifs annuels.



Entre avril et Juin, Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice par action ajusté en croissance de 5% à 0,28 euro. Sa progression s'est même élevée à 15% à taux de change constants. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a en revanche connu une baisse de 1 point de sa marge opérationnelle ajustée à 31%.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 1,45 milliard d'euros. Il a augmenté de 8% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est en hausse de 6% à 278,9 millions d'euros, hors impact des changes. Il avait reculé de 10% au deuxième trimestre et il était anticipé au maximum en croissance de 5%.



Autre bonne surprise, la croissance a rebondi à 8% à taux de change constants en Chine alors qu'elles était négative à hauteur de 8% sur les trois premiers mois de l'année. Invest Securities rappelle que la Chine avait été le facteur de crainte de la publication du premier trimestre 2023.



" Les plus critiques pourront peut-être s'inquiéter du ralentissement de Medidata au deuxième trimestre " a ajouté le broker. La croissance des Sciences de la vie a ralenti à 7% après 13% au deuxième trimestre " en lien avec la baisse des démarrages d'études cliniques observée dans l'ensemble de l'industrie ", explique l'analyste. Il ajoute que la société indique anticiper un retour à une croissance à 2 chiffres avant la fin de l'année sur cette activité.



La croissance du cloud a aussi ralenti à 11% contre 17% au deuxième trimestre. Il représente 23% du chiffre d'affaires logiciel.



Commentant ces chiffres, Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, a déclaré : " Nous avons clôturé un solide premier semestre par des résultats très satisfaisants au deuxième trimestre, en atteignant tous nos objectifs de chiffre d'affaires, de marge et de BNPA. Notre dynamique s'accélère et nous place en bonne voie pour réaliser nos objectifs pour l'ensemble de l'année ".



Le groupe a confirmé ses objectifs annuels, à savoir une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 9% à taux de change constants, soit des revenus compris entre 5,94 et 5,99 milliards d'euros, et un bénéfice par action dilué de 1,18 à 1,20 euro, en progression de 8% à 10% à taux de change constants. La marge opérationnelle est anticipée entre 32,3% et 32,6%. La croissance du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est prévue entre 2% et 5%, hors impact des changes.



Pour autant, ses prévisions pour le troisième trimestre sont ressorties inférieures aux attentes. Le fleuron technologique français cible une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% à taux de change constants, soit des revenus compris entre 1,4 et 1,424 milliard d'euros, et un bénéfice par action dilué de 0,26 à 0,27 euro, en progression de 8% à 10% à taux de change constants. Le marché table, lui, sur respectivement 1,438 milliard d'euros et 0,28 euro.



La marge opérationnelle est anticipée entre 30,2% et 30,5%. La croissance du chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est prévue entre 6% et 10%, hors impact des changes.