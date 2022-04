Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — 11 avril 2022

Publication des résultats de Dassault Systèmes pour le premier trimestre 2022,

Webcast et conférence téléphonique le 27 avril 2022

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), « the 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management), publiera mercredi 27 avril 2022 ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 clôturés le 31 mars 2022.

A cette occasion, la direction de Dassault Systèmes présentera les résultats par webcast à 10h00, heure de Paris – 09h00, heure de Londres.

Par ailleurs, le Management tiendra une conférence téléphonique à 15h00, heure de Paris - 14h00, heure de Londres - 09h00, heure de New York.

Le webcast et la conférence téléphonique seront accessibles en direct puis en différé sur le site Internet dédié aux Investisseurs de Dassault Systèmes https://investor.3ds.com

A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production, pour créer un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes crée de la valeur pour ses 300 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

Dassault Systèmes Investor Relations Team FTI Consulting François-José Bordonado /Béatrix Martinez:

+33 1 61 62 69 24/70 21

USA & Canada: callie.gauzer@3ds.com Arnaud de Cheffontaines: +33 1 47 03 69 48

Jamie Rickette / Elena Kalinskaya: +44 20 3727 1600

