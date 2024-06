Valeo : signe un partenariat avec Dassault Systèmes

Valeo et Dassault Systèmes annoncent leur partenariat. Valeo s'appuiera sur les solutions industrielles ' Global Modular Platform ' et ' Smart, Safe & Connected ' de Dassault Systèmes, basées sur la plateforme 3DEXPERIENCE, pour accélérer la transformation digitale des activités de recherche et développement du Groupe.



Valeo déploiera la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes auprès de plus de 15000 utilisateurs à travers le Groupe. Elle permettra de faciliter la gestion de la complexité croissante des produits et contribuera à l'offre de Valeo.



Avec la plateforme 3DEXPERIENCE, les différentes équipes de Valeo pourront capitaliser sur les données existantes pour stimuler l'innovation et la prise de décision grâce à la mise à jour en continu sur la plateforme.



' Nos plus de 20.000 ingénieurs développent des solutions innovantes combinant équipements et logiciels et exploitant l'IA pour rendre la mobilité de demain plus sûre et plus durable. Nos activités de R&D sont à la pointe au niveau mondial. Grâce à notre partenariat avec Dassault Systèmes, nos équipes disposeront de solutions plus efficaces permettant une continuité numérique en soutien de ces activités. ' a déclaré Christophe Périllat, Directeur général de Valeo.



