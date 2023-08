DATA Communications Management Corp. (DCM) est un fournisseur de solutions de marketing et de communication d'entreprise aux entreprises d'Amérique du Nord. L'entreprise propose des solutions dans divers domaines tels que la gestion du flux de travail, la gestion des actifs numériques, la gestion des imprimantes et des communications et les services de marketing, de stratégie et de création. Sa plateforme de gestion du flux de travail DCMFlex et sa solution de gestion des actifs numériques ASMBL, aident ses clients à donner vie à leurs marques et à créer des liens avec les clients. DCM sert des marques dans des marchés verticaux tels que les services financiers, le commerce de détail, les marchés émergents, les soins de santé et le bien-être, les organismes à but non lucratif, l'énergie, l'hôtellerie, les transports, les loteries, les gouvernements, les autres industries réglementées et le secteur public.

Secteur Publicité et marketing