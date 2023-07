Data I/O Corporation est un fournisseur de solutions de programmation, de déploiement de la sécurité, de provisionnement de la sécurité et de protection et de gestion de la propriété intellectuelle (PI) associée. Les solutions de la société sont utilisées dans la fabrication électronique avec la mémoire flash, les microcontrôleurs et les dispositifs intelligents basés sur la mémoire flash, ainsi que les dispositifs à éléments sécurisés, les dispositifs d'authentification et les microcontrôleurs sécurisés. Elle conçoit, fabrique et vend des systèmes et des services de programmation et de déploiement de la sécurité pour les fabricants d'appareils électroniques. Ses solutions de programmation comprennent une gamme de produits, de systèmes, de modules et d'accessoires, regroupés en deux catégories : les systèmes de programmation automatisés et les systèmes de programmation manuels. Ses produits comprennent les PSV Handlers : Off-line (automatisés), le système de déploiement de sécurité SentriX, le programmateur LumenX et le programmateur FlashPAK III : (non automatisés). Les opérations de fabrication de la société sont situées à Redmond, Washington, aux États-Unis, et à Shanghai, en Chine.

Secteur Services et conseils en informatique