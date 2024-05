Data Patterns (India) Limited est un fournisseur de solutions électroniques de défense et d'aérospatiale à intégration verticale basé en Inde, qui s'adresse à l'industrie des produits de défense développés localement. La société propose des cartes COTS, des systèmes ATE et de test, des produits RF et micro-ondes, des produits de guerre électronique, des écrans de cockpit et robustes, des radars et sous-systèmes radar, des produits d'identification des amis et des ennemis, des systèmes avioniques, des systèmes laser et électro-optiques, des systèmes spatiaux, des produits d'alimentation électrique, des systèmes navals, des produits de communication, des produits de contrôle de cardan et d'actionneur, des systèmes de lancement et de contrôle de tir, des processeurs à grande vitesse, des processeurs IF numériques et des générateurs de forme d'onde, des consoles et des systèmes de navigation, ainsi que des logiciels et des produits d'application. Elle conçoit des modules COTS utilisés dans des applications robustes et des plates-formes d'équipement de test automatique. Elle fournit également des services de conception de matériel, de développement de produits, de FPGA, de logiciels, de micro-ondes, de conception de produits mécaniques, de fabrication et d'autres services.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense