Datacolor AG est une société basée en Suisse qui fournit des solutions pour la mesure, la gestion, la communication et la calibration des couleurs. La société exploite un réseau de vente, de services et d'assistance dans plusieurs pays d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud et d'Asie, ainsi que des installations d'exploitation et de production dans le monde entier. Datacolor AG propose des solutions de couleurs pour l'imagerie (produits Spyder) telles que Spyder4, SpyderLENSCAL, SpyderCUBE et SpyderPRINT, ainsi que des solutions de couleurs industrielles grâce à son produit Datacolor Viepoint, qui permet de capturer des images de produits aux couleurs exactes et de contrôler la qualité des produits dans la chaîne d'approvisionnement. La société sert des clients dans les secteurs de l'habillement et du textile, de la peinture et des revêtements, de l'automobile, des plastiques, de la photographie, de l'imagerie numérique, du cinéma maison, de l'encre, de l'impression, du papier et du cuir, entre autres. En juin 2014, elle a acquis Media Logic SNC, un fournisseur de logiciels pour le marché italien et européen de la peinture au détail, y compris sa société de distribution.

Secteur Matériel informatique