Datacolor a augmenté ses ventes et son bénéfice au premier semestre

Zurich (awp) - Le développeur de solutions de colorimétrie Datacolor a enregistré une hausse de ses ventes sur les six premiers mois de son exercice décalé 2022/23. Les recettes annuelles devraient modérément croître.

Les recettes nettes ont crû à 45,4 millions de dollars après 42,3 millions au cours de la même période l'an dernier, soit un gain de 7,4% ou de 13,1% en monnaies locales, selon le communiqué paru vendredi. Datacolor a enregistré un bénéfice opérationnel (Ebit) de 4,9 millions de dollars après 3,8 millions, pour une marge afférente améliorée à 10,8% (9,0%).

Le bénéfice net a grimpé à 6,2 millions, contre 1,9 millions quand celui par action s'est envolé à 38,36 dollars (11,71 dollars).

La croissance a été tirée par la demande en produits informatiques et de logiciels. Le plus gros débouché reste l'Asie, à 44% (41,7%). L'Europe représente 31,3% (31,2%) quand l'Amérique du Nord et du Sud a reculé à 24,7% (27,1%).

Au second semestre, la direction table sur une hausse modérée des recettes et un résultat opérationnel au niveau du premier. Pour 2022/23, elle s'attend à dépasser le chiffre d'affaires annuel précédent et à un résultat opérationnel stable voire en légère hausse, "sans événements disruptifs de l'économie mondiale".

ck/jh