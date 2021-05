Datacolor renoue avec la rentabilité au 1er semestre 2020/21

Zurich (awp) - Le développeur de solutions de colorimétrie Datacolor a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 5,3 millions de dollars, à comparer avec un déficit de 1,5 million un an plus tôt. Le retour à la rentabilité s'est accompagné d'une croissance de 5,2% ou 2,4% en monnaies locales, pour un chiffre d'affaires de 36,9 millions. Le rétablissement a été notamment mu par le marché chinois.

La firme de Rotkreuz se félicite dans son compte-rendu vendredi d'avoir observé une certaine discipline sur ses coûts. La marge d'exploitation (Ebit) a ainsi été élargie de 0,6 point de pourcentage à 8,6%, pour un résultat afférent en hausse de 13,9% à 3,2 millions.

La direction anticipe une seconde moitié d'exercice à l'avenant de la première en termes de chiffre d'affaires comme d'excédent d'exploitation.

