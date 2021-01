Gamme Spectro 1000/700 : Datacolor présente ses nouveaux spectrocolorimètres haut de gamme et ultra-performants

Lawrenceville, NJ - (19 janvier 2021) : Datacolor®, l'un des leaders mondiaux des solutions de gestion des couleurs, a annoncé aujourd'hui le lancement des Spectro 1000/700, une famille de spectrocolorimètres haut de gamme et à tolérance étroite. Ces nouveaux produits ont été conçus pour une efficacité et une confiance accrues dans la formulation des couleurs et le contrôle qualité, et ce, pour un large éventail de secteurs.



La nouvelle gamme Spectro 1000/700 présente également une corrélation interinstruments de haut niveau. Cette fonctionnalité a largement gagné la confiance des clients de Datacolor pour permettre de garantir des évaluations de couleur uniformes sur divers instruments et sur plusieurs sites tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les systèmes sont conçus pour augmenter la productivité et améliorer l'efficacité du flux de travail grâce à des vitesses de mesure élevées et une capacité de rétrocompatibilité simplifiée avec les autres instruments haut de gamme de Datacolor. La famille Spectro 1000/700 est également optimisée pour l'avenir de la gestion des couleurs ; elle est équipée d'une connexion à Internet pour les futurs services à distance.



« Le besoin en échanges numériques de données colorimétriques s'est accru et a été renforcé par la pandémie et l'évolution du télétravail. L'objectif de Datacolor était de développer une famille de spectrocolorimètres hautement efficace et conçue pour répondre aux besoins actuels du secteur tout en restant à l'affût des nouvelles tendances », a déclaré le PDG de Datacolor, Albert Busch. « Avec la gamme Spectro 1000/700, les utilisateurs seront sereins : leurs instruments seront prêts à profiter des futures améliorations du produit, ce qui permettra un service à distance et une analyse des données grâce à la connexion à Internet. »



Les utilisateurs de la gamme Spectro 1000/700 pourront également profiter de capacités de mesures de couleur plus fiables ; les Spectro 1000/700 enregistrent la température des échantillons mesurés de manière automatique. Cette nouvelle fonctionnalité de contrôle qualité est essentielle pour celles et ceux qui travaillent avec des matériaux devant être à certaines plages de température. Elle permet de leur assurer une mesure précise des couleurs.



« La gamme 1000 de Datacolor change vraiment la donne », a déclaré Dave Ertle, ingénieur R&D en techniques avancés et responsable du centre de solutions chez GEON® Performance Solutions, un client de Datacolor. « Grâce à cette nouvelle gamme, plus besoin de se demander si l'utilisateur a mesuré un échantillon qui avait correctement refroidi à la température ambiante. »



Pour en savoir plus sur la gamme Spectro 1000/700, rendez-vous sur www.datacolor.com/fr/spectro-1000.

À propos de Datacolor

Datacolor, l'un des leaders mondiaux des solutions de gestion des couleurs, propose des logiciels, des instruments et des services conçus pour garantir la précision des couleurs des matériaux, produits et images. Les grandes marques internationales, les fabricants et les professionnels de la création utilisent les solutions innovantes de Datacolor depuis plus de 50 ans pour obtenir systématiquement la bonne couleur.



L'entreprise propose des produits, des services et de l'assistance technique dans plus de 100 pays en Europe, en Asie et sur le continent américain. Nos clients sont des entreprises du textile et de l'habillement, de la peinture et des revêtements, de l'automobile, du plastique, de la photographie, du design et de la vidéographie. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site Internet : Datacolor.com.